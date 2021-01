In deze Nederlandse steden gaat jouw BMW automatisch elektrisch rijden

BMW is in maart 2020 begonnen met het activeren van eDrive Zones. Inmiddels zijn er 84 Europese (binnen)steden waarin de plug-in hybridemodellen van het merk zelf overschakelen op hun EV-modus. Op die manier wordt er, volgens BMW, optimaal gebruikgemaakt van het milieuvriendelijke potentieel van stekkerhybrides. Plug-ins hebben over het algemeen een redelijk kleine batterij en kunnen tot maximaal 50 of 60 kilometer alleen op elektrokracht rijden.

Nederland telt nu zeven BMW eDrive Zones

Nederland telt nu in totaal zeven eDrive Zones. Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht maken al langer deel uit van het netwerk. Als bestuurder van een BMW met plug-intechniek verzamel je BMW Pointes met je elektrisch afgelegde kilometers. Die punten kun je inwisselen voor onder meer laadtegoed. In een eDrive Zone - zoals nu dus in Breda, Eindhoven en Tilburg - tellen de kilometers dubbel en krijg je dus een stuk meer BMW Points.

eDrive Zones werken met deze BMW plug-in hybrides

Hoe weet een BMW dat hij een eDrive Zone binnenrijdt? Simpel, hij maakt gebruik van het navigatiesysteem om te zien waar hij zich bevindt. De BMW-modellen die compatible zijn met de eDrive Zones zijn de BMW 330e (vanaf 2019), de BMW 530e (vanaf 2017), de BMW 745e (vanaf 2019) en de BMW X5 xDrive45e (vanaf 2019). Volgens BMW was vorig jaar één op de vijf nieuw verkochte BMW's in Nederland een plug-in hybride of volledig elektrische auto.