Dit kost de Peugeot 508 Peugeot Sports Engineered HYbr ... en toen was de ruimte op

De Peugeot 508 PSE is de sterkste productie-Peugeot ooit gebouwd. Zijn aandrijflijn combineert een 1,6-liter turbomotor (200 pk en 300 Nm) met twee elektromotoren (110 pk vóór en 113 pk achter). Vraag ons niet naar de rekenformule, maar als je al die vermogens correct optelt, komt je tot 360 pk bij een koppel van 520 Nm.

Peugeot 508 PSE gaat on-Peugeots hard

En dat betekent dat de 508 PSE on-Peugeots hard gaat. Al na 5,2 seconden staat er 100 km/h op de teller en pas bij 250 km/h grijpt de elektronische begrenzer in. De Peugeot 508 PSE is standaard uitgerust met een achttraps automaat en vierwielaandrijving. Ook is hij voorzien van een sportonderstel, instelbare dempers en grotere remmen, die achter 20-inch wielen schuilgaan.

Theoretisch brandstofverbruik van 1 op 50

Maar de Peugeot 508 PSE is natuurlijk ook ijsbeervriendelijk. Althans, op papier … Het opgegeven WLTP-verbruik ligt rond de 1 op 50, maar om dat te bereiken moet je optimaal gebruikmaken van de elektrische actieradius. Die is maximaal 42 kilometer, dankzij een 11,5-kWh batterij.

Vanafprijs van meer dan 70.000 euro



Peugeot levert de eerste exemplaren van de 508 PSE in mei uit. De sedan (of Berline, zoals Peugeot die noemt) is er vanaf 70.700 euro. Wie een Peugeot 508 SW Peugeot Sport Engineered HYbrid4 360 e-EAT8 (en ademhalen …) wil, betaalt minstens 72.300 euro. Voor een Peugeot … Oef!