Elektrische Porsche Taycan nu eindelijk onder de 100.000 euro

Voor wie het overzicht kwijt is, hierbij eerst een kort overzicht van het leveringsprogramma van de Porsche Taycan.

Porsche Taycan 4S - 530 pk, 640 Nm - 79,2-kWh batterij - 407 kilometer actieradius

- 530 pk, 640 Nm - 79,2-kWh batterij - 407 kilometer actieradius Porsche Taycan 4S met Performance Battery Plus - 571 pk, 650 Nm - 93,4-kWh batterij - 463 kilometer actieradius

- 571 pk, 650 Nm - 93,4-kWh batterij - 463 kilometer actieradius Porsche Taycan Turbo - 680 pk, 850 Nm - 93,4-kWh batterij - 450 kilometer actieradius

- 680 pk, 850 Nm - 93,4-kWh batterij - 450 kilometer actieradius Porsche Taycan Turbo S - 761 pk, 1050 Nm - 93,4-kWh batterij - 412 kilometer actieradius

Porsche Taycan Turbo S zit binnen 2,8 seconden op 100 km/h

De Porsche Taycan 4S is er vanaf 110.600 euro. Voor de Porsche Taycan Turbo en Turbo S moet 157.900 respectievelijk 191.700 euro worden betaald. Alle genoemde modellen hebben vierwielaandrijving en gaan 250 km/h of harder. De Turbo S is uiteraard de snelste sprinter: binnen 2,8 seconden zit hij op 100 km/h. Dus hoe verhoudt het basismodel van de Taycan-reeks - simpelweg Porsche Taycan genaamd - zich tot de bestaande varianten?

Porsche Taycan met standaard batterij of Performance Battery Plus

Voor die Porsche Taycan zonder toevoeging zijn ook de 79,2- en 93,4-Kwh batterij leverbaar. Die eerste geeft de instapper een bereik van 431 kilometer (gekoppeld aan een 408 pk sterke elektromotor op de achteras). Als je voor de Performance Battery Plus-optie kiest, stijgt het maximale bereik naar 484 kilometer en het vermogen van de elektromotor naar 476 pk. De achterwielaangedreven Taycan gaat in 5,4 seconden naar 100 km/h en haalt een top van 230 km/h.

In 20 minuten van 5 procent naar 80 procent laadniveau

Opladen gaat met een vermogen van 225 kW (gewone batterij) of 270 kW (Performance Battery Plus). Onder ideale omstandigheden zijn beide batterijen in iets meer dan 20 minuten op te laten van 5 procent naar 80 procent laadniveau. Het duurt ongeveer 5 minuten om 100 kilometer aan actieradius bij te laden. De Porsche Taycan is uitgerust met Plug & Charge, waarmee de auto bij het laadstation automatisch wordt herkend en de batterij direct wordt opgeladen zodra de laadkabel is ingeplugd.