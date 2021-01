'Actieradius nieuwe elektrische Kia's ruim 500 km'

Het gaat goed met Kia. Niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd heeft het merk goede, vaak tegentrendse resultaten weten te boeken. Dan is de verleiding groot om op je lauweren te gaan rusten, maar daar doen de Koreanen niet aan. Een van de doelen voor de komende jaren is om elektrisch rijden voor grotere groepen autokopers bereikbaar te maken.



Pijnpunten EV's aanpakken



Of Kia elektrische auto's op korte termijn veel goedkoper gaat maken, lijkt ons onwaarschijnlijk. Ja, er komen zeven nieuwe volledig elektrische modellen aan, maar in welke prijsklasse die vallen, vertellen de Koreanen er niet bij. Wel zegt Kia dat het twee andere pijnpunten wil aanpakken waarvoor het grote publiek nog steeds terugschrikt als het om elektrische auto's gaat.

De aangekondigde modellen krijgen een gemeenschappelijke basis. Kia noemt dit het Electric Global Modular Platform (E-GMP). Hierop kunnen verschillende modellen gebouwd worden. Kia zelf heeft het in de eerste plaats over SUV’s en ... MPV’s. En wij maar denken dat de gezinsbusjes verleden tijd waren.



Even snel laden als een Porsche Taycan?



Kia beweert dat de nieuwe modellen worden voorzien van 'toonaangevende technologie op het gebied van range en snelladen'. Uitgaande van de kampioen snelladen van dit moment, de Porsche Taycan 4S Plus, zouden de nieuwe Kia's in de buurt moeten komen van een snellaadcapaciteit van 262 kW. Dit zou betekenen dat je er in een halfuur ruim 450 kilometer aan actieradius bij tankt.



Actieradius nieuwe elektrische Kia ruim 500 km



Verder belooft Kia een actieradius van 'meer dan 500 kilometer'. Dat is voor veel consumenten een psychologische grens, maar de vraag is natuurlijk hoeveel er in de praktijk van de fabrieksopgave overblijft. Al stelt de Kia Soul - die dus nog 'oude' technologie aan boord heeft - op dit punt niet teleur. De nieuwe elektrische Kia's zijn zeker niet alleen maar verre-toekomstmuziek. Het eerste model met het E-GMP-platform wordt uiterlijk in maart van 2021 gepresenteerd. Volgens Kia gaat het om een auto met een op een 'crossover geïnspireerd design'. En ook heel fijn: het wordt de eerste Kia met het nieuwe merklogo in de neus ...