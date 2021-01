Top en flop: het goede en slechte nieuws van week 2

+ Top - De roemruchte Renault 5 komt terug! En dit is hem ...

Eerder deze week meldden we dat de Renault 4 en 5 terugkomen als volledig elektrische auto's. Hier is alvast de nieuwe Renault 5. Hij is officieel nog een prototype, maar we mogen ervan uitgaan dat een iets afgeleukte variant hiervan over niet al te lange tijd op de markt komt. En zeg nou zelf: deze Renault 5 Prototype is toch hartstikke gaaf!

+ Top - Oh, wat ziet die elektrische Hyundai Ioniq 5 er gaaf uit!

Hulde voor Hyundai! Want deze aankomende Ioniq 5 lijkt bijna net zo spannend te worden als de Hyundai 45 Concept, die het Koreaanse merk in september 2019 presenteerde. De volledig elektrische hatchback heeft iets retrofuturistisch over zich. Alsof hij met één band nog in de jaren zeventig staat.

+ Top - BMW bouwde ooit een 7-Serie met V16-motor: de 767iL

Stikstof, stikstof, stikstof … Door dat vermaledijde goedje liggen tienduizenden bouwprojecten stil en moeten we langzamer rijden op de snelweg. Laten we daarom teruggaan naar een tijd waarin die problematiek nog niet op de agenda stond: de jaren tachtig. Even de gedachten verzetten. Even lachen om een tijd waarin een BMW 7-Serie met V16-motor werd overwogen.

- Flop - Dacia Spring: 4 nadelen van de goedkoopste elektrische auto van Nederland

De Dacia Spring Electric wordt de goedkoopste elektrische auto van Nederland. Wij snappen dat je dan geen hoge eisen kunt stellen. Toch ligt teleurstelling op de loer, want op een paar gebieden wijkt de Dacia Spring af van de norm.

- Flop - Motorrijders doen oproep: 'Hang je mondkapje niet aan de binnenspiegel!'

Een mondkapje bij je hebben, is inmiddels een must, anders kom je een tankstation of supermarkt niet in. Dat sommige automobilisten hun mondkapje aan de binnenspiegel hangen, baart motorrijders grote zorgen. Zo'n mondkapje hindert het zicht door de voorruit, en veroorzaakt een dode hoek waarin een fietser, bromfietser of motorrijder volledig kan verdwijnen.

- Flop - Waarom Tesla 158.000 auto's moet terugroepen

Volgens de Amerikaanse verkeersveiligheidsdienst NHTSA moet Tesla in het belang van de verkeersveiligheid zo'n 158.000 auto's terugroepen. Dat staat in een woensdag gepubliceerde brief van de organisatie. Tesla heeft nog niet op de oproep gereageerd.