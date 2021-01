Joop Donkervoort stopt na 43 jaar bij Donkervoort

Joop Donkervoort begon in 1978 met het bouwen van zijn eigen auto's. Daarvoor had hij onder meer bij Daf en Renault gewerkt. In zijn vrije tijd werkte hij aan het verbeteren van de Caterham Super Seven. Het resultaat van Joops inspanningen verkocht hij in de vorm van bouwpakketten, waaruit zijn bedrijf Donkervoort Automobielen ontstond.

Donkervoort D8 GTO-JD70 met 414 pk

Donkervoort begon in Tienhoven, verhuisde daarna naar Loosdrecht, en is sinds 2000 in Lelystad gevestigd. Sinds 1978 zijn er bijna 1500 Donkervoorts gebouwd. De Donkervoort S7, S8 en D8 zijn nog te herkennen als nazaten van de Lotus Seven, met de huidige GTO-modellen (sinds 2011) is die link er niet zo duidelijk meer. De nieuwste Donkervoort D8 GTO-JD70 wordt aangedreven door een 2,5-liter turbovijfcilinder van Audi met 415 pk. Daarmee gaat de lichtgewicht sportwagen in 2,7 seconden naar 100 km/h.

Joop Donkervoort niet achter de geraniums

“Mijn vader heeft hier z’n leven lang aan gewerkt en in die tijd ongelooflijke en bewonderenswaardige dingen bereikt,” aldus Denis Donkervoort. “Joops expertise en ervaring gaan gelukkig niet verloren voor Donkervoort, want hij zal altijd een belangrijke rol blijven spelen in het bedrijf dat hij heeft opgericht. Iedereen die mijn vader kent, weet dat hij niet achter de geraniums zal gaan zitten.”

Niet met pensioen, maar als consultant verder

Joop Donkervoort is van plan om jonge ondernemers te gaan begeleiden en wil aan de slag als onafhankelijk consultant op het gebied van design- en ontwikkeling. “Door de jaren heen werd ik vaak om advies gevraagd, zowel door beginnende als bestaande bedrijven. Hoewel ik het erg leuk had gevonden om te helpen, had ik er nooit tijd voor, omdat ik uitsluitend op Donkervoort gefocust was. Deze stap geeft me eindelijk de ruimte om dat wel te doen.”