Lada Niva na vierenveertig jaar eindelijk in het nieuw!

Bestaat Lada nog? Jazeker, het Russische merk is springlevend en heeft in zijn thuisland een marktaandeel van ongeveer 20 procent. Lada is sinds enige tijd eigendom van Renault en hoort nu bij de business unit Dacia-Lada. In de komende vier jaar introduceert de fabrikant vier nieuwe modellen, waarvan de Niva een is.

Nieuwe Lada Niva in 2024 op de markt

Het is nog even wachten op de Lada Niva, want hij komt pas in 2024. En dan gaat hij een beetje op het studiemodel op bijgaande foto lijken. De overeenkomsten met de oer-Niva zijn meteen duidelijk, vooral als je naar de afgeronde koplampen, de simpele zwarte grille en de daarboven liggende richtingaanwijzers kijkt.

'Niva' betekent 'veld' in het Russisch

De Lada Niva - 'niva' is Russisch voor 'veld' - was in 1977 de eerste hardcore terreinwagen met een monocoque chassis en schroefveren voor. Andere serieuze 4x4's maakten nog gebruik van een ladderchassis en een aparte carrosserie. Lada ontwierp het terreinwagentje voor gebruik door boeren in het uitgestrekte achterland van Rusland.

Groupe Renault nam in 2016 Avtovaz over

Groupe Renault is sinds 2016 eigenaar van de moedermaatschappij van Lada: Avtovaz. Ruim acht jaar daarvoor kocht de Renault al 25 procent van de Avtovaz-aandelen. Moderne Lada's maken dan ook gebruik van Renault-techniek. De Lada X-Ray is bijvoorbeeld een vorige generatie Dacia Duster.