Nee, Dacia Bigster is niet de nieuwe Dirk Diggler

Het is een Groupe Renault-feestje vandaag. Of eigenlijk niet, want het gaat vrij slecht met het Franse conglomeraat. Daarom rolde het bedrijf vanmorgen een reddingsplan naar buiten. En omdat een reddingsplan alleen zo saai is, gooit Groupe Renault gelijk wat concept cars op het internet. De ontzettend leuke Renault 5 Prototype zagen we al. Nu is het de beurt aan de Dacia Bigster.

Dacia Bigster ruim 25 centimeter langer dan Duster

Net als de Renault 5 Prototype is de Dacia Bigster vooral een stijloefening. Eentje die laat zien hoe de aankomende suv boven de Dacia Duster eruit komt te zien. De Bigster is 4,6 meter lang en daarmee ruim 25 centimeter langer dan de Duster. Hij komt op de markt met onder meer de E-Tech-hybride-aandrijflijn van Renault.

Tussen nu en 2025 drie nieuwe Dacia's op de markt

Tussen nu en 2025 komen er drie volledig nieuwe Dacia's op de markt, die allemaal van het modulaire CMF-B-platform gebruik zullen maken (het platform waar ook de Renault Clio, Renault Captur, Nissan Juke en Nissan Note op staan). Wanneer deze Dacia Bigster in de verkoop gaat, is nog niet bekend.