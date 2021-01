Waarom Tesla 158.000 auto's moet terugroepen

De National Highway Traffic Safety Administration in de Verenigde Staten heeft volgens nieuwssite The Verge geconstateerd dat bij oudere Tesla's het grote centrale multimediascherm kan uitvallen. En bij Tesla dient dit scherm niet alleen om het audiosysteem te bedienen of navigatieaanwijzingen weer te geven. Er worden ook diverse vitale functies door aangestuurd. Het gaat hierbij om onder meer de Tesla's Autopilot-systeem, maar ook om de klimaatregeling (en dus de ruitontwaseming) en de achteruitrijcamera. Volgens de NHTSA liggen ongevallen hierdoor op de loer.

Falende geheugenchips



De diepere oorzaak van het probleem ligt bij de gebruikte flashgeheugenchips. De NHTSA beweert dat deze chips na een aantal jaren gegarandeerd stukgaan. Elke keer dat de auto wordt gestart, wordt een deel van de geheugencapaciteit van de chips opgebruikt en nu is becijferd dat de meeste in 2022 definitief de pijp aan Maarten geven. De desbetreffende chips zijn van 2012 tot 2018 gemonteerd in de Model S en van 2016 tot 2018 in de Model X. Voor de Amerikaanse markt gaat het om zo'n 158.000 auto's.



Tesla zwijgt over terugroepactie



Het probleem met de chips werd al in 2019 gemeld door Motherboard First, maar in de optiek van de NHTSA heeft Tesla niet adequaat gereageerd. Weliswaar heeft Tesla online updates uitgevoerd, maar deze zouden onvoldoende zijn om het probleem aan te pakken. Tesla moet uiterlijk op 27 januari op de oproep van de NHTSA reageren. Vooralsnog is dat niet gebeurd.