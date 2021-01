Dacia Spring: 4 nadelen van de goedkoopste elektrische auto van Nederland

1. Dacia schat de actieradius te hoog in

De Dacia Spring heeft een kleine batterij van 26,8 kWh. Dan is een actieradius van 230 kilometer beloven, vragen om teleurstelling bij klanten. Wij hebben nog niet met de elektrische stadsauto gereden, maar als zijn stroomverbruik ergens tussen dat van de Renault Twingo Electric (review) en dat van de Honda E (actieradiustest) ligt, kom je op de snelweg maximaal 200 tot 150 kilometer ver. Mits je 100 km/h rijdt en de zon schijnt. In de winter wordt de range nog kleiner.

2. Snelladen gaat veel langzamer dan normaal

Je kunt elke Dacia Spring opladen bij een laadpaal in de wijk, maar je betaalt extra voor de mogelijkheid om te kunnen snelladen bij de Fastned of Ionity. Helaas krijg je dan niet het gebruikelijke laadvermogen van 50 kW, maar slechts 30 kW. Zelfs de traag opladende Mazda MX-30 laadt nog sneller dan dat! Mag Dacia dit überhaupt classificeren als ‘snelladen’? Hoe dan ook: je moet bijna een uur wachten totdat het batterijtje weer voor 80 procent gevuld is.

3. Dacia Spring haalt de 130 km/h niet

130 km/h is een legale snelheid in Nederland, maar de Dacia Spring-rijder zal er geen gebruik van maken. Zijn elektromotor is maar 44 pk sterk. De topsnelheid van de Dacia Spring bedraagt slechts 125 km/h. Nu kun je wel zeggen dat je hem voornamelijk in de stad gebruikt, maar dat weerhoudt andere elektrische stadsauto’s er niet van om wel de 130 km/h aan te tikken.

4. Dacia Spring is veel kleiner dan de Dacia Duster

Nu we toch verwachtingen aan het managen zijn: de Dacia Spring Electric lijkt op de Dacia Duster, maar hij is véél kleiner. De Dacia Spring is 3,73 meter lang, 1,62 meter breed en 1,49 meter hoog. Dat maakt ‘m 60 centimeter korter (!!!), 18 centimeter smaller (!!) en 20 centimeter lager (!) dan de Dacia Duster. Pas maar op dat je er niet over struikelt als je de elektrische mini-suv later dit jaar bij de dealer gaat bekijken.