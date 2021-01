Continu Variabele Transmissie - Dit wist je nog niet over 'het pientere pookje'

In de Daf 600 heette de Continu Variabele Transmissie nog Variomatic. Al gauw ontstond de bijnaam 'het pientere pookje'. Je kon vooruit en achteruit. Gemakkelijker werd het niet! Een Daf werd daardoor al snel gezien als een auto voor bejaarde dames en nonnen. Dat leverde hem de geuzennaam 'truttenschudder met jarretelaandrijving' op.

Achteruitrijden in Te land, ter zee en in de lucht

De Variomatic deed in beide draairichtingen precies hetzelfde. Zodoende kon je met een Daf even hard vooruit als achteruit rijden. Vele Dafs zijn gesneuveld op het onderdeel 'achteruitrijden' bij het televisieprogramma Te land, ter zee en in de lucht. André van Duin deed toen het commentaar.

Uitvinder van de Variomatic is Hub van Doorne

Het eerste patent voor een continu variabele transmissie werd in 1877 uitgegeven. Uitvinder van de moderne CVT is de Nederlander Hub van Doorne, mede-oprichter en technisch geweten van de Van Doorne's Automobielfabriek (DAF) in Eindhoven. In 1972 werd Van Doorne's Transmissies gevestigd in Tilburg. Sinds 1995 is het bedrijf onderdeel van Bosch.

Een kwart van alle automaten is een CVT-bak

Bosch Transmission Technology heeft inmiddels 80 miljoen duwbanden voor CVT's geproduceerd. Een kwart van alle automatische transmissies die jaarlijks worden gebouwd, is een CVT. Bosch zegt dat met de CVT een 15% lager verbruik haalbaar is dan met een handgeschakelde versnellingsbak.

De Daf 55 in de London to Sydney Marathon

De eerste Variomatics hadden riemen van rubber, vanaf 1970 werd een duwband met stalen schakels toegepast. Om het imago van de Variomatic op te vijzelen, startte Daf in 1968 met twee auto's in de 16.500 kilometer lange London to Sydney Marathon. Beide Dafs 55 kwamen aan de finish. Later kregen de sportief uitgevoerde Daf-modellen de naam 'Marathon'.

Continu Variabele Transmissie in de Formule 1

Ook in de Formule 3 was Daf succesvol met de Variomatic. Gijs van Lennep was een van de coureurs die voor Daf uitkwamen. Het Formule 1-team van Williams testte in 1993 een CVT in een auto met 850 pk sterke V10-motor. Voor de start van het nieuwe F1-seizoen werden automatische transmissies verboden. De Williams-Renault FW15C met CVT is nu in het Daf Museum in Eindhoven te zien.