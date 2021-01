Autoverkopen 2020: Renault krijgt wereldwijd zware klap door coronacrisis

Renault zegt veel last te hebben van de Covid-pandemie. Het bedrijf is grotendeels afhankelijk van landen die in het tweede kwartaal in een harde lockdown gingen. In het laatste kwartaal van 2020 speelde vooral de krimpende Franse markt Renault parten. Daarbij zegt de fabrikant steeds meer in te zetten op winstgevendheid in plaats van verkoopaantallen.

In Europa deed Renault het nog slechter

Als we alleen naar Europa kijken, dan deed Renault het nog slechter. De verkopen hier doken 25,8 procent in de min, op een totale markt die met 23,8 procent daalde. Lichtpuntje voor Renault: het bedrijf is (vooralsnog) marktleider in het elektrische segment, met 115.888 verkochte EV's in 2020 (plus 101 procent).

Renault Zoe krijgt gezelschap van Dacia Spring

Renault is daarbij erg afhankelijk van de Zoe, die 100.657 keer werd verkocht. Al komt er dit jaar versterking in de vorm van de Renault Twingo Electric en Dacia Spring. Van die laatste verwacht Renault veel, want de Dacia Spring moet de goedkoopste (lees: minst dure) elektrische auto op de markt worden.

Dacia deed het nog veel slechter dan Renault

Dacia kan wel een succesje gebruiken, want de verkopen van het Roemeense zustermerk van Renault tuimelden met maar liefst 31,7 procent omlaag naar 385.674 voertuigen. Mogelijk speelde ook een rol dat de Dacia Sandero en Sandero Stepway eind 2020 werden vervangen door een nieuwe generatie.