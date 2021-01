Zilverkleurige Porsche 718 Boxster 25 Years viert zilveren Boxster-jubileum

Dat de Porsche 718 Boxster 25 Years in het zilver is gespoten, heeft echter een heel andere reden. Het jubileummodel vormt een eerbetoon aan het Porsche Boxster-studiemodel, dat in 1993 op de autoshow van Detroit werd onthuld. De concept had dezelfde kleur (GT Zilver) en was aangekleed met Neodyme-bruine details, die je nu ook terugziet op de Boxster 25 Years. Zo zijn lichtmetalen wielen koperkleurig, maar ook de voorspoiler, de luchtinlaten op de flanken, en de belettering. De Porsche 718 Boxster 25 Years kan ook worden besteld in zwart of wit. Het interieur kun je in zwart geleverd krijgen, maar authentieker is het bordeauxrode leer op de foto's (want het studiemodel had dat ook).

Porsche 718 Boxster 25 Years in een oplage van 1250 stuks

De Porsche 718 Boxster 25 Years is gebaseerd op de 718 Boxster GTS 4.0. Dat betekent dat hij een 4,0-liter zescilinder boxermotor aan boord heeft, met 400 pk. Genoeg om de roadster in 4,0 seconden naar 100 km/h te slingeren en uiteindelijk een topsnelheid van 293 km/h te halen. De Boxster 25 Years is standaard uitgerust met een PDK-transmissie met dubbele koppeling, een actief onderstel en Porsche Torque Vectoring met een mechanisch sperdifferentieel. Porsche brengt de speciale uitvoering van de 718 Boxster in een beperkte oplage van 1250 exemplaren op de markt. In Nederland is de 718 Boxster 25 Years er vanaf 138.900 euro.

Vier generatie Porsche Boxster in vijfentwintig jaar

De Porsche Boxster debuteerde in 1993 als studiemodel. Daarna duurde het drie jaar voordat er een productiemodel klaar was. De allereerste Boxster had een 2,5-liter zescilinder aan boord, die 'slechts' 204 pk leverde. In 1999 werd de motor vergroot naar 2,7 liter en steeg het vermogen naar 228 pk. Ook introduceerde Porsche de Boxster S, die 260 pk uit een 3,2-liter zespitter haalde. De tweede generatie Boxster S - vanaf 2004 - ging door de grens van 300 pk heen. Van de derde generatie kwam ook een extreme Boxster Spyder variant. In de huidige Boxster paste Porsche voor het eerst een viercilindermotor toe in de basismodellen.