Motorrijders doen oproep: 'Hang je mondkapje niet aan de binnenspiegel!'

In Nederland is het strikt genomen niet verboden om een mondkapje aan je binnenspiegel te hangen. Officieel mag je niet gaan rijden als het zicht door de voorruit beperkt is (de politie schrijft weleens boetes uit aan automobilisten die op pad zijn met bevroren ruiten), maar het is gewoon toegestaan om bijvoorbeeld een navigatiesysteem op de voorruit te plakken of zo'n geurend dennenboompje aan de spiegel te hangen.

Mondkapje aan de binnenspiegel zorgt voor gevaarlijke situaties

En toch doen motorrijders de oproep: 'hang geen mondkapje aan je binnenspiegel!' Volgens de redactie van motormagazine Motor.nl zorgt het namelijk voor gevaarlijke situaties. "Fluorescerend pak, reflectie op mijn motor, van plaats op de weg veranderen als ik een kruising nader; ik doe er alles aan om zichtbaar te zijn in het verkeer", zegt testredacteur Ad van de Wiel. "En nu verdwijn ik achter een mondkapje?"

Motorrijder verdwijnt in zijn geheel achter een mondkapje

Want dat mondkapje hangt altijd aan de rechterkant van de bestuurder en blokkeert dus het zicht op medeweggebruikers die van rechts komen. Een mondkapje is maar klein, maar hangend aan de binnenspiegel groot genoeg om een fietser, bromfietser, motorrijder of kleine auto te bedekken.