Hoe een piepjonge Elon Musk in 1999 de duurste auto ter wereld kocht

Elon Musk is nu de rijkste persoon ter wereld, met name dankzij zijn aandelen Tesla. Hij heeft Amazon-directeur Jeff Bezos verslagen en staat met een vermogen van ruim 188 miljard dollar aan de top van de Forbes-rijkenlijst. Musk vergaarde zijn eerste miljoenen toen hij eind twintig was. In 1995 had hij - samen met zijn broer - het bedrijf Zip2 opgericht. Dat verzorgde online stadsgidsen voor kranten en werd vier jaar na de start voor 307 miljoen dollar gekocht door computermaker Compaq (1982 - 2013). Musk kreeg 22 miljoen dollar voor zijn aandelen.

Van de McLaren F1 zijn slechts 106 stuks gebouwd

De toen achtentwintigjarige Canadese Zuid-Afrikaan besloot van dat geld een zilvergrijze McLaren F1 te kopen. Van de legendarische hypercar zijn tussen 1992 en 1998 niet meer dan 106 exemplaren gebouwd. Heb je er een, dan moet je er extreem zuinig op zijn, want op veilingen gaan ze voor vele miljoenen van de hand. Nou waren ze nieuw ook al flink aan de prijs trouwens. In bovenstaande video van CNN zegt Justine Wilson - de toenmalige verloofde en latere vrouw van Elon Musk: "Een miljoen dollar voor een auto. Het is … euh … decadent."

Elon Musk crashte zijn McLaren F1 al na een jaar

Musk lijkt wat minder onder de indruk te zijn. "Oh wauw, ik kan bijna niet geloven dat [de McLaren] hier is", zegt hij onderkoelt. "Dit is heel cool, absoluut. Ik vind de auto gaaf." En dat blijkt. Want Musk reed in het eerste jaar dat hij de McLaren F1 had vrijwel dagelijks met de supersportwagen. Hij zette 18.000 kilometer op de teller, maar kreeg in 2000 een zwaar ongeluk met de F1. Musk wilde aan collega Peter Thiel laten zien wat de auto allemaal kon en verloor de controle. De McLaren raakte van de weg, werd via een schuin oplopende berm gelanceerd en tolde door de lucht.

McLaren F1 was de allersnelste auto ter wereld

De McLaren F1 wordt aangedreven door een atmosferische 6,1-liter BMW-V12 met 627 pk en 650 Nm. In 1998 werd hij uitgeroepen tot snelste auto ter wereld. Op een testbaan in Duitsland had coureur Andy Wallace met de F1 een gemiddelde snelheid van 386,4 km/h gehaald. Het bijzondere aan de McLaren is de positie van de bestuurder. Die zit in het midden van de auto, met daar schuin achter plek voor twee passagiers. De F1 heeft geen veiligheidssystemen (daarom vloog Musk van de weg af). Intrigerend is ook dat de motorruimte met bladgoud is afgewerkt. Dat houdt de hitte beter tegen.