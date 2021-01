Het oude logo - hoe simpel ook - was meteen herkenbaar. Naar het nieuwe moeten we echt even beter kijken, want als je er vlug een blik op werpt, lijkt er KN te staan. Kia heeft het embleem, naar eigen zeggen, ontwikkeld om op een geschreven handtekening te lijken. "De ritmische, ononderbroken lijn weerspiegelt de toewijding van Kia om momenten van inspiratie te brengen, terwijl de symmetrie vertrouwen uitstraalt", is de uitleg. "De naar boven reikende elementen van het logo belichamen de hoge ambities van Kia voor niet alleen het merk zelf maar ook om klanten het beste te bieden." U mag dat geneuzel meteen weer vergeten.

Kia verrast niet langer, maar inspireert

Kia heeft zijn nieuwe logo in ieder geval op een spectaculaire manier onthuld. In de stad Incheon, Zuid-Korea, werd niet alleen een groots vuurwerk afgestoken, maar beelden eveneens maar liefst 303 drones het beeldmerk in de lucht uit. Erbij hoort trouwens een nieuwe wereldwijde slogan: 'Movement that Inspires'. En om te testen hoe goed dat soort slogans blijven hangen, geven we jullie een paar tellen om de oude slogan van Kia op te rakelen uit jullie geheugen. Wat was het? Roept u maar. Ja? Nee? Er gaat geen belletje rinkelen? Het was: 'The Power to Surprise'.