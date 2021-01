Autoverkopen 2020: Noorwegen eerste land waar elektrische auto domineert

Dat Noorwegen die mijlpaal zou bereiken zat er al een paar jaar in. In het land worden elektrische auto's flink gesubsidieerd. Eigenaren betalen geen aanschafbelasting, geen wegenbelasting, mogen gebruikmaken van busbanen, en krijgen korting op tolwegen, ferry's en betaalde parkeerplaatsen. Daarbij is elektriciteit in Noorwegen relatief goedkoop. De stroom wordt voor het grootste deel opgewekt met behulp van waterkrachtcentrales en is dus ook nog eens schoon.

Ook in Noorwegen was de Volkswagen ID.3 het populairst

In 2019 lag het marktaandeel van elektrische auto's in Noorwegen al op 42,4 procent; de Tesla Model 3 was het populairst. Vorig jaar heeft het marktaandeel daar dus een reuzestap gemaakt naar 54,3 procent. Net als in Nederland was in Noorwegen de Volkswagen ID.3 de bestverkochte EV. Ter vergelijking: bij ons kwam het marktaandeel van elektrische auto's in 2020 net boven de 20 procent uit. Nederland heeft dus nog een weg te gaan.