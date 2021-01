Autoverkopen 2020: Deze auto's wilde niemand hebben

Alfa Romeo

Het gaat op z'n zachtst gezegd niet lekker met Alfa Romeo. In 2019 had het merk nog vijf modellen (de 4C, Mito, Giulietta, Giulia en Stelvio), waar toen in Nederland 710 exemplaren van werden verkocht. Afgelopen jaar bleef de teller steken op slechts 259 auto's, waarbij de Giulia als enige nog een beetje aantallen schreef (177 stuks). De Giulietta kwam tot 34 auto's, de Stelvio tot iets meer: 48.

Aston Martin Vantage

We hoorden het vorig jaar al van een Aston Martin-verkoper: de nieuwe Vantage verkoopt voor geen meter. Sterker nog, de duurdere DBS Superleggera is veel geliefder; in Nederland werden er 9 op kenteken gezet. De Aston Martin Vantage kwam niet verder dan 2.

Audi TT

Compacte sportwagens verkopen, is moeilijk. In het eerste jaar doen ze het altijd prima, maar daarna kalft de boel snel af. Kijk maar naar de Audi TT, waarvan slechts 8 exemplaren de showroom uitreden. Ter vergelijking: de Alpine A110 vond 26 eigenaren en de BMW Z4 en Toyota Supra wisten respectievelijk 277 en 23 kopers te overtuigen.

Jaguar E-Pace

Compacte suv's zijn populair, ook in het premiumsegment. Dus is het extra opvallend dat de Jaguar E-Pace maar met moeite kopers weet te vinden. In 2020 waren het er slechts 40. Zijn grotere broer F-Pace doet het met 73 exemplaren niet veel beter.

Kia Stinger GT

Ontzettende goeie auto, die Kia Stinger GT. Mooi ook. Maar dat boeit niet in de huidige, door suv's geobsedeerde automarkt. Het D-segment heeft afgedaan. En daar heb je helemaal last van als je van Koreaanse afkomst bent, want het D-segment-koperspubliek is conservatief. Toch trokken 4 personen in 2020 de portemonnee voor een Kia Stinger GT. Dank daarvoor.

Lexus LS

We wilden eerst benadrukken dat de Audi A8 het niet denderend doet (52 stuks), maar de Lexus LS spant op dat gebied de kroon. In 2020 koos slechts 1 persoon voor de Japanse luxelimousine. Een held ben je dan.

Maserati

Tja, dit was te voorspellen natuurlijk. Want niet alleen Alfa Romeo zit in de penarie, ook Maserati. De Ghibli en Quattroporte wisten niet meer dan 6 respectievelijk 3 klanten aan zich te binden. Op de Levante kwamen 10 mensen af.

Mercedes CLS

Een vierdeurs coupé … Dat was vijftien jaar geleden helemaal het ding. Inmiddels is de rage overgewaaid en hebben fabrikanten moeite om de sportiever ogende sedans aan de man (of vrouw) te brengen. Mercedes verkocht bijvoorbeeld maar 21 CLS'en in 2020.

Nissan GT-R

We hebben het gedubbelcheckt, maar inderdaad … de bijna veertien jaar oude Nissan GT-R wordt nog gewoon verkocht in Nederland. Alleen kocht vorig jaar helemaal niemand de supersportcoupé.

Porsche 718 Boxster / Cayman

De Boxster sleepte Porsche eind jaren negentig bij de rand van de afgrond weg, maar inmiddels speelt de sportwagen een marginale rol in Zuffenhausen. Porsche leunt nu op de Macan, Cayenne en 911. Van de 718 Boxster en Cayman gingen in Nederland slechts 31 en 18 'over de toonbank'.

Renault Espace

Renault dacht leuk de Espace wat hoger op z'n wielen te zetten. Beetje profiteren van de crossover/suv-gekte. Maar nee, het mocht niet baten. Slechtst 38 werden er verkocht vorig jaar.

Ssangyong

Bij Ssangyong zaten ze vorig jaar duimen te draaien. Er gingen welgeteld 5 Tivoli's uit. En dat was het.