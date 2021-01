Pech gehad! Subsidiepot elektrische auto's al na één dag leeg

De overheid wil elektrisch rijden stimuleren. Dat gebeurt al jaren door leaserijders allerlei voordelen te geven, maar sinds half 2020 ook door middel van een subsidie voor particulieren (de Subsidie Elektrische Personenauto's Particulieren, of SEPP). De subsidie geldt voor zowel nieuwe als gebruikte elektrische auto's. Als je een nieuwe koopt (of private leaset), kun je 4000 euro krijgen. Voor een gebruikt exemplaar ligt het subsidiebedrag op 2000 euro.

Eind december was de subsidiepot voor 2021 al bijna leeg



In 2020 was er 10 miljoen euro beschikbaar voor de kopers van nieuwe elektrische auto's. De subsidiepot was al na acht dagen leeg. Daarna werden alle verdere aanvragen doorgeschoven naar 2021, maar daar stak de staatssecretaris eind oktober een stokje voor. Te laat, want afgelopen december bleek dat het subsidiebedrag voor 2021 al bijna op was. Van de 14,4 miljoen euro voor nieuwe EV's was nog maar 1,1 miljoen euro over.

Voor gebruikte elektrische auto's is nog wel subsidie beschikbaar

Gisterenochtend (4 januari) ging het subsidieloket voor 2021 open. En vandaag is hij alweer dicht. Want de pot is leeg. Dus wordt het voor particulieren zo'n 360 dagen wachten op 2022. Of je moet een tweedehands elektrische auto willen kopen, want daarvoor zit nog ruim 13 miljoen euro in de kassa. Vorig jaar liep het daarmee niet hard. Tegen het einde van december was er zelfs nog 750.000 euro over.