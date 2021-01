Koop KITT uit Knight Rider! Dan komt David Hasselhoff hem brengen

Knight Rider was een populaire televisieserie, die liep van 1982 tot en met 1986. David Hasselhoff werd beroemd als Michael Knight, een altijd in een zwart leren jasje geklede misdaadbestrijder met een enorme bos krullen (zowel op zijn hoofd als op zijn borst). In de serie werkt Knight voor FLAG (Foundation for Law and Government) en wordt hij bij zijn avonturen geholpen door KITT (Knight Industries Two Thousand), een geavanceerde, pratende Pontiac Firebird Trans Am.

Een Airwolf op wielen

KITT was een soort Airwolf op wielen. Hij kon ontzettend hard (als kind zat je te wachten totdat Michael Knight de Super Pursuit Mode inschakelde), maakte enorme sprongen, was kogelvrij, kon zelf rijden, en had allerlei fantasierijke sensoren en systemen. De cockpit van KITT oogde met zijn televisieschermen, lcd-displays en led-lichtjes heerlijk retro-futuristisch. Michael Knight had een soort Apple Watch om, waarmee hij op afstand met KITT kon communiceren.

KITT is een Pontiac Firebird

In de basis was KITT een Pontiac Firebird Trans Am uit 1982. Voor het filmen van Knight Rider zijn drieëntwintig auto's gebouwd, waar naar verluidt nog vijf van over zijn. Kenmerkend voor KITT was het rode licht op de neus, dat steeds heen en weer ging, en een woosh-woosh-geluid maakte. Grappig detail: Glen A. Larson - de bedenker van Knight Rider - is ook de man achter Battlestar Galactica. En in die sciencefictionserie komen buitenaardse robots voor (de Cylons), die zo'n bewegend, rood KITT-licht als 'oog' hebben.

David Hasselhoff komt hem brengen

Meer dan dertig jaar geleden was het enorm populair om van dat soort lampjes op je auto te monteren. Voor een echte KITT moet je nu echter bij veilinghuis Live Auctioneers zijn. Over ruim twee weken wordt daar een KITT-replica (dus niet een origineel) afgehamerd. Hij is van David Hasselhoff zelf en wordt geveild voor het goede doel. De verwachte opbrengst is 300.000 dollar, maar op het moment van schrijven zit KITT al op de 1 miljoen. En dat betekent dat Hasselhoff zijn auto persoonlijk bij de uiteindelijke koper komt afleveren.