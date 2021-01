Tesla haalde in 2020 nét de 500.000 verkochte auto's niet

Tesla produceerde vorig jaar 509.737 auto's, waarvan er dus 499.550 aan klanten werden afgeleverd. In het laatste kwartaal gingen er precies 180.570 Tesla's naar kopers, waarvan slechts 18.920 van de types Model S en Model Y. We schreven eerder al dat Tesla de productie van die twee tijdelijk heeft stilgelegd. Dit vanwege de tegenvallende vraag.

Tesla leverde 36 procent meer auto's af

Ten opzichte van 2019 leverde Tesla 36 procent meer auto's af. En dat is een behoorlijke prestatie, zeker als je het vergelijkt met andere autofabrikanten, die enorm last hebben/hadden van de wereldwijde corona-uitbraak. Nieuw voor 2021 is dat Tesla met de verkoop in India begint. Het Aziatische land is de op vijf na grootste automarkt ter wereld.

Elon Musk schatte Tesla-kansen niet hoog in

Elon Musk is blij met de resultaten over 2020 (al moet Tesla de winstcijfers nog bekendmaken). Op Twitter schreef hij trots te zijn op zijn medewerkers. "Toen Tesla begon", bekent hij, "dacht ik dat we (optimistisch gezien) slechts een kans van 10 procent hadden om überhaupt te overleven."