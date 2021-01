Nog nooit zoveel occasions verkocht als in 2020!

Wat de verkoop van nieuwe auto's betreft, heeft Nederland een rampjaar achter de rug. Maar de occasionhandel heeft juist alle reden tot juichen. Er gingen in 2020 maar liefst 2.025.309 occasions 'over de toonbank' (plus 55.000 stuks ten opzichte van 2019). Een recordaantal, dat volgens de BOVAG te verklaren is door de behoefte van de Nederlandse consument aan individueel vervoer in coronatijd.

Elektrische auto's spelen geen rol van betekenis

Elektrische auto's spelen (vooralsnog) een marginale rol op de occasionmarkt. Van de 2 miljoen verhandelde tweedehands auto's hadden slechts 14.000 een elektrische aandrijflijn; een verdubbeling ten opzichte van 2019. Diesels worden minder populair (van 14 naar 12 procent), het overgrote deel (bijna 82 procent) kiest nog steeds gewoon voor benzine.

In maart, april en mei sterke daling

Het zijn trouwens vooral de zomermaanden die goed geweest zijn voor de occasionbranche. In maart, april en mei - toen de coronapaniek het grootst was - zakten de verkopen met 26 procent in, en ook november en december waren slecht. Maar daartussenin kocht de Nederlandse consument de occasionsites leeg.