Autoverkopen 2020: Kia Niro blijft Volkswagen ID.3 nét voor

Het was te verwachten. In het coronajaar 2020 kreeg de Nederlandse automarkt flinke klappen. De verkoop van nieuwe auto's daalde met 20 procent naar 356.051 exemplaren, zo blijkt uit cijfers van de BOVAG en Rai Vereniging. In december werden nog even snel 42.839 auto's op kenteken gezet, waarvan 66 procent (!) elektrisch was. Dat valt natuurlijk te verklaren door de in 2021 aangescherpte bijtellingsregels. In 2020 konden zakelijke rijders nog profiteren van 8 procent bijtelling over de eerste 45.000 euro, dit jaar is dat 12 procent bijtelling over de eerste 40.000 euro.

Kia Niro en Volkswagen ID.3 finishen nek aan nek

De populairste auto van 2020 was de Kia Niro (11.880 exemplaren), op de voet gevolgd door de Volkswagen ID.3 (10.954) en Hyundai Kona (10.823). Op gepaste afstand volgen de Volkswagen Polo (8975) en Volvo XC40 (8477). Bij de merken stond Volkswagen aan de top met in totaal 44.670 verkochte auto's (12,5 procent marktaandeel). De rest van de top vijf wordt compleet gemaakt door Kia (26.777), Peugeot (23.938), Toyota (22.852) en Opel (20.377).

In december werden bizar veel elektrische auto's geregistreerd

Het is bizar om te zien hoe groot de run op elektrische auto's in december was. Van de 3764 verkochte Audi E-Trons werden er 2211 in de laatste maand van het jaar geregistreerd. Bij Jaguar is de verhouding zelfs nog extremer: 403 van de 466 verkochte I-Pace's werden in december op kenteken gezet. Interessant is natuurlijk ook de strijd tussen de Polestar 2 en de Tesla Model 3, die vooralsnog in het voordeel van die laatste werd beslist. De eindstand: Polestar 2 - 2961 (waarvan 1468 in december), Tesla Model 3 - 8369 (waarvan 3938 in december).