Autoverkopen 2020 - Verbrandingsmotor op z'n retour

Vooral de laatste maanden laten een flinke run zien op elektrische auto's. Dat heeft alles te maken met de bijtellingsregels, die per 1 januari 2021 minder gunstig worden (12% over de eerste 40.000 euro, 22% over het restbedrag). Het bestverkochte model van de maand november was de Volkswagen ID.3 met 1499 stuks, gevolgd door de Volvo XC40 en de Kia Niro. Die ID.3's waren uiteraard allemaal elektrisch, van de 1325 XC40's en de 1217 Niro's beschikte ruim 62 procent over alleen een elektromotor (794 resp. 756 stuks). Ruim 950 Nederlanders kozen in november voor een nieuwe Opel Corsa, waarvan een kwart een e'tje achter zijn naam droeg. De eerste auto met verbrandingsmotor in de novemberlijst was de Ford Focus met 825 auto's.

Zwaarste klappen vielen bij dieselmodellen

Over heel 2020 (tot en met november) was de Kia Niro de bestverkochte auto. Ruim 11.000 landgenoten kochten deze Koreaanse suv. Op gepaste afstand volgde de Volkswagen Polo (8825). Daarachter zaten de Opel Corsa (7578) en de Ford Focus (7485) elkaar op de hielen.

De verwachting is dat teller in 2020 stopt bij ongeveer 350.000 nieuwe auto's. Dat zijn er bijna 100.000 minder dan in 2019. Ondanks (of dankzij) deze krimpende markt stijgt het aandeel van elektrische auto's ten opzichte van 2019: van 12,8 tot 13,5 procent. De groei van het aantal hybridemodellen gaat nog veel harder. Hun marktaandeel steeg van 7,5 tot 18 procent. Logischerwijs gaat dit ten koste van de auto's met traditionele aandrijflijn. Diesels kregen de zwaarste klappen en gingen van 7,5 naar 4,2 procent marktaandeel. En dan te bedenken dat in 2016 nog ruim 20 procent van de nieuwe auto's een dieselmotor had ... Het marktaandeel van benzineauto's zakte naar 63,4 procent, tegen 71,8 procent in 2019.

Polestar 2 gaat hard, Tesla Model 3 hard achteruit

Overigens kende het EV-segment niet alleen maar winnaars. De Tesla Model 3 staat met 4431 stuks over heel 2020 nog op een nette vierde plek in de EV-hitlijst, maar ten opzichte van de 17.868 in de eerste elf maanden van 2019 zet hij een reuzenstap achteruit. Daar is Trumps verkiezingsnederlaag niets bij. Hoe staat het dan met de Model 3-concurrent bij uitstek, de Polestar 2? Die vinden we op plek tien met zo'n 1500 verkochte exemplaren, maar daarvoor heeft de Chinese Zweed maar drie maanden nodig gehad. De vraag is of dit succes in 2021 aanhoudt, want met zijn vanafprijs van bijna 60 mille valt-ie dan voor een derde in het normale bijtellingstarief van 22 procent. Laten we hopen dat hem niet hetzelfde lot treft als de Jaguar I-Pace. Die kelderde van pakweg 3600 auto's in 2018 naar 60 stuks in 2020.

Verwacht echter niet dat auto's met verbrandingsmotor hun elektrische concurrenten weer zullen verdringen wanneer de fiscale voordelen verder afnemen. Er komen steeds meer betaalbare EV's bij en ook het aanbod (plug-in)hybrides blijft zich uitbreiden. Daar komt bij dat benzine- en dieselmodellen volgend jaar nóg duurder worden, terwijl stekkerhybrides juist iets in prijs dalen. Wij gokken voor volgend jaar op gestaag stijgende marktaandelen voor EV's en PHEV's.

Top 10 EV's 2020*

Kia e-Niro 11.038 Hyundai Kona Electric 6218 Volkswagen ID.3 4882 Tesla Model 3 4431 MG ZS EV 2028 Skoda Citigo-e iV 1604 Renault Zoe 1600 Volkswagen e-Golf 1574 Audi E-Tron 1494 Polestar 2 1435

* Tot en met november, cijfers RAI Bovag