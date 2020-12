Unieke verzameling Dafs onder de hamer

Je zou het niet zeggen wanneer je de allervroegste Dafjes bekijkt. De inspiratiebron voor deze simpele auto met zijn tweecilinder boxermotortje vond Hub van Doorne in de jaren vijftig bij zijn Buick Roadmaster V8 met Dynaflow-automaat. De gebroeders Van Doorne waren succesvol met hun Eindhovense vrachtwagenfabriek, maar Hub van Doorne wilde ook graag een eigen personenauto voor de gewone man ontwikkelen. Maar dan wel een auto met automatische versnellingsbak. Zo verknocht was hij geraakt aan de soepel schakelende automaat in zijn Buick. Hieronder laten we een handvol van de aangeboden Dafs zien. Bij BVA Auctions kun je de complete collectie bekijken. Daaronder bevinden zich ook nog een Kalmar-Daf (een bestelwagentje dat door de Zweedse posterijen werd gebruikt) en het laatste model dat Daf (in 1974) onder de eigen merknaam uitbracht: de Daf 46.

1. Daf 600 - 1961

In 1958 maakte de Daf 600 Variomatic zijn publieksdebuut op de AutoRAI. Bij de Daf 600 werden 22 hele pk’s via een ingenieus samenspel van

bewegende poelieschijven, centrifugaalgewichten en een vacuümklep traploos naar de achterwielen overgebracht. Met het pientere pookje

tegen de tunnelconsole kon je twee versnellingen kiezen: vooruit of achteruit. Dit grijze exemplaar met wit dak dateert uit 1961. Een echte Luxe, met verchroomde bumpers en wieldoppen. Wauw!



2. Daf 750 Daffodil - 1963

Met de introductie van de 30 pk sterke Daf 750 in 1961 reageerde Daf op de kritiek op de amechtige prestaties van de Daf 600. Behalve de motor was ook de carrosserie aangepast. Deze kreeg een licht gewijzigde grille en grotere koplampen. Dit model evolueerde in 1967 uiteindelijk tot de Daf 33 die tot in 1974 in productie bleef. De 33 had een nog iets krachtiger motor, een strakkere neus en grotere achterlichten.

3. Daf 44 - 1967

In 1966 breidde Daf het gamma uit met de modernere 44, ontworpen door de gerespecteerde Italiaans designer Giovanni Michelotti. De Daf 44 had nog steeds een tweecilinder boxermotor. Het vermogen bedroeg 44 pk. Uiteraard was ook de Variomatic-transmissie weer van de partij. Deze crèmewitte 44 is een vroeg exemplaar, met zwarte skai bekleding en ruim 17.000 kilometer op de teller. Pas in 1972 kreeg de Daf 44 een elektrische installatie met 12 volt. Deze auto uit 1967 heeft dus nog een 6V-systeem.

4. Daf 55 Coupé - 1972

Met de Daf 55 (1968) hoopt Daf zijn imago te verbeteren en een bredere klantenkring aan te spreken. Uiterlijk lijkt hij nog sterk op de 44, al geven de grille en de grotere achterlichten hem een iets stoerder aanzien. Veel belangrijker zijn de technische wijzigingen: in de neus van de 55 ligt een 1108 cc grote viercilinder lijnmotor van Renault. Al snel krijgt de Daf 55 gezelschap van de elegante 55 Coupé. Deze rode 55 Coupé stamt uit 1972. Dat was ook het jaar dat de opgevoerde Daf 55 Coupé Marathon furore maakte in de London Sydney Marathon, een loodzware lange-afstandsrally.



5. Daf 66 1300 Marathon



Dafs topmodel, de 66, schopte het in een tweede leven tot Volvo, maar dit is nog een echte Daf. Hij had nog veel bekende techniek aan boord. Een belangrijke vernieuwing was de De Dion-achteras. Ten opzichte van de oude pendelasophanging zorgde de nieuwe constructie voor een veel betere wegligging. Ondanks de zwarte kunststof grille en de rechte motorkap valt in het ontwerp nog veel van de Dafs 44 en 55 te herkennen. Deze gele 66 Marathon heeft de grootste motor die leverbaar was: een 1300 met 60 pk. Aan de buitenkant is de Daf 66 als Marathon te herkennen aan de striping over de flanken en de dubbele ronde koplampen. Van de Daf 66 was eveneens een coupéversie leverbaar. Tussen de 18 modellen die door BVA worden geveild, zit er ook eentje. Zie de foto boven dit artikel.

De aangeboden Dafjes hebben langere tijd stilstaan. Daarom adviseert de verkopende partij een uitgebreide servicebeurt voordat je aan het toeren slaat. Van alle auto's is een recent taxatierapport aanwezig, dat je ook online kunt inzien. De veiling sluit op 17 januari, indien gewenst zijn de auto's op afspraak ook live te aanschouwen in Boxmeer. De kijkdagen zijn 31 december en 12 en 16 januari.