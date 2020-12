Alpha Ace - Is dit de schattigste elektrische auto ooit?

De Alpha Motor Corporation is een Californische startup, die nu twee elektrisch voertuigen in ontwikkeling heeft. Er is de Alpha Icon - een compact bedrijfswagentje - en er is de Ace. Die laatste is 4,18 meter lang en daarmee zit hij 1 centimeter onder de Audi TT en is hij precies even lang als de Alpine A110.

Alpha Ace als kleine Peugeot 504 Coupé

Zoals je op de foto's kunt zien, heeft de Ace enigszins karikaturale proporties, met flinke ballonbanden en een bolhoedachtige daklijn. Gezien door de wimpers heeft hij iets weg van jaren zeventig-coupés als de Peugeot 504 Coupé en Lancia 2000 HF Coupé. Het interieur van de Ace is extreem minimalistisch, met een stuur, een scherm, en that's it.

Elektrische actieradius van 400 kilometer

De tweezitter heeft een elektrische actieradius van 400 kilometer, aldus Alpha. Hij gaat in ongeveer 6 seconden naar 100 km/h. Althans, als de Ace ooit op de markt komt. Want de prioriteiten van Alpha lijken bij de eerdergenoemde Icon te liggen. Die moet - als alles goed gaat - in 2023 voor het eerst van de band rollen.