De auto van 2020: Igors keuze

Ferrari Roma

En de schoonheidsprijs van 2020 gaat naar ... de Ferrari Roma! Eerlijk is eerlijk: ik was wel een beetje klaar met al die opzichtige, schreeuwerige producten uit Maranello. Maar met de Roma is Ferrari op de koers die het sinds de prachtige 456 GT 2+2 in 2003 heeft verlaten. De Roma is een klassieke schoonheid, voor de liefhebber die ingetogen elegantie op waarde weet te schatten. Dit is een auto die een heel andere klandizie aanspreekt dan stervoetballers en Russische casinobazen

Ik heb niets tegen elektrificatie, maar de Roma is nog een ouderwetse Gran Turismo met de V8 voorin. Die motor komt trouwens uit de Portofino: hij heeft een inhoud van 3,9 liter, wordt beademd door twee turbo's en levert een vermogen van 620 pk. Wat wil je nog meer? Ook het interieur is een oase van luxe en klasse, waarin moderne technologie hand-in-hand gaat met de klassieke lijnvoering van het dashboard. Ik weet zeker dat we de Ferrari Roma over tientallen jaren nog steeds zullen aanbidden om zijn onovertroffen esthetiek. Het is niet alleen de mooiste auto van 2020, maar ook de mooiste Ferrari van de 21ste eeuw.

Land Rover Defender

Land Rover liet ons heel erg lang wachten op de nieuwe Defender, maar beloont ons geduld met een terreinwagen die veelzijdiger is dan zijn historische voorganger ooit is geweest. De nieuwe 'Best 4x4xfar' heeft het complete offroad-pakket van een échte Land Rover, waarmee hij spelenderwijs alle natuurkundige wetten herschrijft. Wat de Defender allemaal kan, houd je niet voor mogelijk. En toch doet-ie 't ...

Een decennia oud, wereldwijd aanbeden relikwie laat zich moeilijk vervangen. Land Rover stond voor de onmogelijke taak een opvolger te bouwen die weliswaar dicht bij de oorsprong stond, maar die ook klaar zou zijn voor de toekomst met al z'n milieuvraagstukken. Maar voor Land Rover is het onmogelijke juist een uitdaging. Kijk maar naar de nieuwe Defender. Het stoere vierkante uiterlijk vertoont duidelijke trekjes van de oer-LaRo, maar is niet vergezocht retro. En de krachtigste motorvariant met plug-in hybridetechniek en 404 pk (!) is dankzij een lage CO2-uitstoot veruit het goedkoopst.

Luxe hoef je niet in te leveren. Dat maakt de Defender voor het eerst een serieus alternatief voor de Land Rover Discovery en zelfs van de Range Rover. Er zijn ongetwijfeld liefhebbers van de aloude Defender die de nieuwe generatie verafschuwen, maar tot die categorie reken ik mijzelf beslist niet. Met diep respect voor de klassieke Defender, heet ik de moderne versie hartelijk welkom in het nieuwe decennium.