Elon Musk kreeg deksel op de neus! Apple weigerde Tesla te kopen

"Tijdens de donkerste dagen van het Model 3-project heb ik contact gezocht met Tim Cook", schreef Elon Musk op Twitter, "Dit om te kijken of Apple Tesla wilde kopen (voor een tiende van onze huidige marktwaarde). Hij weigerde om mij te ontmoeten." Met 'donkerste dagen van het Model 3-project' doelt Musk waarschijnlijk op 2017, toen Tesla een fortuin kwijt was aan het opstarten van de Tesla Model 3-productie en tegen hardnekkige logistieke problemen aanliep.

'Apple mocht Tesla voor 60 miljard dollar kopen'

Musk probeerde Tesla, naar eigen zeggen, te verkopen aan Apple voor een tiende van de huidige beurswaarde. Die staat op het moment van schrijven op 614 miljard dollar, dus zou Musk zijn bedrijf voor 60 miljard dollar aan Apple aangeboden hebben. Volgens Musk heeft Apple-ceo Tim Cook niet op zijn voorstel gereageerd. Tegenover persbureau Bloomberg wilde een woordvoerder van Apple geen reactie geven op de onthulling van Musk.

Komt Apple nou wel of niet met een elektrische auto?

Als Musk het inderdaad over 2017 heeft, dan is zijn voorstel aan Apple samengevallen met een richtingsverandering bij de techgigant. Apple was drie jaar geleden bezig met de ontwikkeling van een eigen elektrische auto, maar zette dat project in 2017 in de ijskast om zich te richten op onder meer autonome software. Deze week kwamen er weer geruchten naar boven dat Apple toch aan een auto werkt. De EV - die naar verluidt een revolutionaire batterij heeft - zou in 2024 op de markt komen.