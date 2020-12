De auto van 2020: Gerts keuze

Volkswagen ID.3



Het is je vast niet ontgaan: de Volkswagen ID.3 is los. In de laatste drie maanden van 2020 kozen meer dan 6000 Nederlanders voor een nieuwe ID.3. Daarmee is het de bestseller van het laatste kwartaal.



Zal dit succes aanhouden? Ondanks de minder gunstige bijtellingsregels in 2021, verwacht ik van wel. De klant kan straks kiezen uit meer versies, ook ónder de kritische grens van 40.000 euro. Verder hebben wij Nederlanders - en wij niet alleen - gewoon een zwak voor Volkswagens. Nee, de ID.3 is niet de eerste of de beste betaalbare elektrische auto. Maar de Kever en de Golf waren ook geen absolute uitblinkers. Wel waren het uitstekende compromissen die uitgroeiden tot mondiale succesnummers.



Maar waarom is de ID.3 mijn auto van 2020? Omdat ik denk dat de Volkswagen ID.3 het wél voor elkaar krijgt om de doorbraak van de elektrische auto te forceren. In elk geval in West-Europa en delen van de Verenigde Staten. Niet zo lang geleden hadden we die rol toebedacht aan de Opel Ampera-e, maar die kwam te vroeg. Nu zijn wél voldoende autokopers klaar voor een EV. Bovendien staat de auto met verbrandingsmotor - al dan niet terecht - onder steeds grotere druk. Daarom hanteren een heleboel landen financiële prikkels om consumenten aan de EV te krijgen. Dat beleid wordt ondersteund door een investeringen in de laadinfrastructuur.

De grootste successen van Volkswagen werden voorafgegaan door enorme moeilijkheden. De Volkswagen Kever herrees uit de as van de Tweede Wereldoorlog, ontworstelde zich aan zijn naziverleden en werd een publiekslieveling. Circa dertig jaar later behoedde de Volkswagen Golf het merk voor een faillissement. En uiteindelijk streefde hij de Kever voorbij. De ID.3 op zijn beurt, lijkt Volkswagen nu uit het dal van het kostbare sjoemeldieselschandaal te trekken - een nieuwe, elektrische toekomst in.



Morgan Plus Four

Kun je een Duitser accentloos You’ll Never Walk Alone leren zingen? Waarschijnlijk niet, maar Morgan is een heel eind gekomen met de nieuwe Plus Four. Ondanks moderne BMW-techniek klinkt-ie als een blij brullende Liverpool-fan én heeft-ie een onvervalst Brits karakter. Wanneer ik de Morgan Plus Four ga ophalen, kan ik nauwelijks geloven dat-ie voor 97 procent nieuw is. Hij lijkt als twee druppels water op zijn voorganger. En die borduurde weer voort op een ontwerp van 70 jaar geleden.



Het nieuwe aluminium chassis en de techniek van BMW doen wonderen voor het gewicht (1009 kg) en het verbruik (1 : 14,3). Dat geeft de nieuwe Morgan Plus Four ook in dit groene tijdperk alle bestaansrecht. En toch knal je binnen 5 tellen naar 100 km/h, want onder die nostalgische motorkap ligt een geblazen tweeliter viercilinder met 258 pk en 400 Nm. Al met al biedt de Plus Four een rijbeleving waar niets tegenop kan. Als ik een puber was, was de Morgan Fortnite, compleet met zware ontploffingen uit de sportuitlaat.



Een splinternieuwe auto die een stokoud ontwerp combineert met een uiterst vermakelijk, modern rijgedrag en superieure prestaties. Heerlijk dat het nog kan! Tussen alle klinische, perfectionistische massaproducten is deze hand made Brit een verademing. Dat de scherpste randjes van zijn archaïsche voorganger er vanaf zijn, vind ik een zegen. De keiharde bladveren mis ik niet, en het slappe stalen chassis nog minder. Als ik de Oudejaarsloterij win, dan sta ik op 2 januari bij Louwman Exclusive op de stoep en leg ik schaterend 93.700 euro op de toonbank.