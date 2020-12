Auto van het Jaar 2020: de keuze van Bart Smakman

Honda E

Eigenlijk hoef ik de charmes van de Honda E niet uit te leggen. Kijk naar de foto’s en je bent verliefd. Van de andere kant is dit het beste moment van het jaar om dingen te overpeinzen.

De twee grote pluspunten van de Honda E zijn hoe hij eruit ziet en hoe hij rijdt. Zijn dynamische basis is goed, met een laag zwaartepunt (dankzij het accupakket), een perfecte gewichtsverdeling tussen de voor- en achteras, brede achterwielen en achterwielaandrijving. De besturing reageert snel en werkt precies. Het is jammer dat de comfortabele voorstoelen niet wat meer zijdelingse steun bieden, anders remde je voor geen enkele bocht af. Het feit dat er geen eco-stand is maar wel een sportstand, zegt genoeg over Honda’s bedoelingen. In de stad heb je ook schik van de kleine draaicirkel. Klinkers en drempels worden wat stug geïncasseerd, maar dat past juist wel bij de kartachtige rijeigenschappen.

Aan de binnenkant lijkt de rij van beeldscherm wat overdreven, maar dat valt wel mee. Ga maar na: twee displays horen bij de digitale spiegels en dan blijven er drie over - slechts één meer dan in een gewone auto met een digitaal instrumentarium en een centraal touchscreen. Maar hoe je het ook wendt of keert: zo’n prachtig interieur maakt hebberig. Ook is het bereleuk om vrienden en familie het aquarium te tonen. Je voert de vissen door op het scherm te tikken. Dient de monitormuur verder enig nut? Ach, het is geinig dat de bijrijder zijn of haar eigen scherm heeft.

Over de actieradius van de Honda E is al genoegd gezegd en geschreven. Daar gaan we de eindejaarsvreugde niet mee bederven.

Fiat 500e

Ik vind het retrodesign van de nieuwe Fiat 500e aantrekkelijk, maar het zorgt niet voor vlinders in je portemonnee zoals de Honda E dat doet. Daar staat tegenover dat de 500e absoluut de betere elektrische auto is. Hij heeft een groot accupakket en laadt sneller dan de Tamagotchi van Honda. Het dashboard haalt het niet bij dat van de Japanner, maar het is evengoed stijlvol en modern.

Ik zie het wel gebeuren dat mensen die een elektrische stadsauto overwegen eigenlijk een Honda E willen, maar vanwege alle praktische argumenten de evengoed schattige Fiat 500e kopen. Let erop dat je de basisversie met 23,8 kWh overslaat en minimaal 28.600 euro reserveert voor de Passion-uitvoering (42 kWh). Dat is veel geld, maar voor een Honda E betaal je minimaal 35.330 euro.

Ik heb nooit gezegd dat mijn auto's van 2020 goedkoop zijn ...