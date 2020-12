Tussen eind november en begin december heeft de politie opvallend veel meldingen gekregen van gestolen laadkabels. Eigenaren van vooral Tesla's wilden 's ochtends wegrijden en ontdekten dat de kabel tussen hun auto en de laadpaal weg was. Volgens het AD kreeg de alleen de politie in Amsterdam-Zuid tussen 20 november en 4 december al 21 aangiftes. Het is een landelijk probleem, aldus een woordvoerder van de politie.

Nieuwe laadkabel kost tussen de 200 en 300 euro

Wat moeten dieven met een laadkabel? Simpel, ze verkopen ze op de tweedehands markt. Een nieuwe laadkabel kost tussen de 200 en 300 euro, gebruikt leveren ze ongeveer 150 euro op. De politie adviseert elektrische rijders om de kabel tussen twee, iets hogere houten plankjes te leggen. Op die manier kun je een van de wielen van de auto op die plankjes zetten, zodat de laadkabel niet beschadigd en dieven hem niet kunnen meenemen.

Dieven hebben borging van laadkabel zo open

Op het moment dat je een elektrische auto oplaadt, wordt de laadkabel met een borgpen vergrendeld aan de laadpaal én aan de auto. Volgens het AD is die diefstalbeveiliging niet adequaat. Een slimme dief heeft de borging binnen en paar tellen open. En anders lukt het wel om de kabel met brute kracht los te trekken. Dieven hebben het vooral op Tesla Model 3-kabels gemunt, met name in de nacht, als het koud is. Onder de 5 graden wordt na het laden namelijk de diefstalbeveiliging uitgeschakeld. Dit om te voorkomen dat de kabel vastvriest.