Auto van het Jaar 2020: de keuze van Jaap Peters

Ford Mustang Mach-E

Het was misschien wel de kortste testrit aller tijden, die ik eind september in Rotterdam uitvoerde. Daar stond een Ford Mustang Mach-E klaar, maar ik kende mijn plaats. Zelf rijden mocht niet, dat deed een professioneel coureur. Ik voelde me weer een klein kind dat nergens mocht aankomen. Het was dan ook een héél voorzichtige eerste review van de Ford Mustang Mach-E. Het was helaas niet het topmodel, de Mach-E GT met 465 pk en 830 Nm, maar een First Edition met 337 pk en een prijs van 69.440 euro. Deze komt in het voorjaar van 2021 op de markt.

Ik vond het grappig om te zien dat Ford met een schuin oog naar Tesla heeft gekeken. Dat zie je aan het grote touchscreen op de middenconsole, maar ook aan details. De snelle Tesla Ludicrous Mode heet bij de Mustang ‘Untamed’. Aardig bedacht: een Mustang is een paard, dat in de meest sportieve stand ongetemd zijn krachten tentoonspreidt.



Bij de naam Mustang dacht je tot voor kort aan bulderende achtcilinders, maar de Mach-E is volledig elektrisch. Is het heiligschennis van Ford om het merkwaardigste paard van stal weer Mustang te noemen? Wat mij betreft niet vanwege het opmerkelijke ontwerp, dat een geslaagde mix is van de goede kenmerken van een hatchback, een stationwagon en een suv. Ik ga wel voor de dikke GT-versie, met zijn 20-inch wielen, zijn zwarte grille en de luchthappers aan weerszijden van de kentekenplaat. Wordt vervolgd in 2021!



Mercedes S-klasse

Toen ik klein was, vond ik de Mercedes W126 S-klasse (die mooie slanke Sonderklasse uit de jaren tachtig) een van de mooiste auto's. Sindsdien blijft elke nieuwe S-klasse een hoogtepunt, al vind ik ze vrijwel altijd minder mooi dan de W126. Van de S-klasse vind ik het zo opvallend dat hij de norm der dingen blijft. Audi, BMW en Lexus kunnen nog altijd niet helemaal tippen aan de prestige van Stuttgart. Als Mercedes met een nieuwe S-klasse komt, is de concurrentie altijd zenuwachtig.

Mercedes is het aan zijn stand verplicht om van elke nieuwe generatie het visitekaartje van de Duitse auto-industrie te maken. Een auto waarbij iedereen alleen maar oooh en aaah kan roepen, uit bewondering over zoveel technisch vernuft. Dat gaat tegenwoordig meer over autonoom rijden en doordachte multimedia dan over motortechniek, maar de S-klasse wordt er niet minder opwindend door. Dat bleek ook uit de eerste review van de Mercedes S-klasse. Vooral het dashboard (zie de rij-impressie elders in deze uitgave) is deze keer onovertroffen. De Mercedes S-klasse blijft mijn ultieme reislimousine.