Volume harder en meezingen maar: 13 autoliedjes uit de Radio 2 Top 2000

Golden Earring – Radar Love (33)

Wat zijn we trots als we dit nummer in het buitenland op de radio horen. Het verhaal gaat dat Radar Love altijd – 24 uur per dag – wel ergens op een Amerikaans radiostation te horen is. Trots op deze vier krasse Hagenezen.



Queen - Don't Stop Me Now (55)

Dit nummer werd door TopGear uitgeroepen tot best driving song ... in the world. Maar Freddie Mercury, die het nummer schreef, heeft zijn rijbewijs nooit gehaald.



AC/DC - Highway to Hell (78)

AC/DC verraste in 2020 met een nieuwe plaat, maar geen nummer zal ooit aan deze evergreen kunnen tippen. Bijna was Highway to Hell er niet gekomen, omdat het kind van een studio-medewerker het opnamebandje had gesloopt. Het nummer gaat over Canning Highway in Perth, Australië.



The Doors – Riders On The Storm (81)

Een typisch nummer voor een nachtelijke autorit, terwijl de slagregen tegen je auto beukt. Dit is het laatste nummer dat Jim Morrison opnam voordat hij overleed.



Snow Patrol – Chasing Cars (94)

Dit nummer gaat niet over auto’s, maar over de liefde. De zanger schreef het nummer terwijl hij een fles witte wijn soldaat maakte.



Tracy Chapman – Fast Car (214)

Het verhaal gaat dat Fast Car is geschreven door een dakloze alcoholist, die het schreef voor Chapman toen ze autopech had. Mooi verhaal, maar het nummer gaat in werkelijkheid over een ontwrichte familie.



Bruce Springsteen – Born To Run (233)

Een nummer in de vorm van een liefdesbrief aan ene Wendy: “Sprung from cages out on Highway 9, chrome wheeled, fuel injected, and steppin' out over the line”.



Don McLean - American Pie (605)

“Bye, bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee but the levee was dry.” Een beetje autoliefhebber kent deze beroemde strofe uit z’n hoofd.



Iggy Pop – The Passenger (768)

Iggy Pop heeft (net als Freddie Mercury) zelf geen rijbewijs, maar zingt over de autoritten die hij op de bijrijdersstoel met David Bowie maakte in de jaren zeventig.



Janis Joplin – Mercedes-Benz (1073)

Janis Joplin roept de Heer aan: ze wil een Mercedes-Benz én een kleurentelevisie. In 2020 had ze meer aan de tv dan aan de Merc gehad, vanwege de lockdown. Het was het laatste nummer dat ze opnam voordat ze stierf. Net als Jim Morrison hoort ze tot de 'Club van 27'.



Sniff 'n' the Tears - Driver’s Seat (1129)

Het nummer gaat níet over autorijden, maar over de ellende die komt kijken bij het beëindigen van een relatie. Pak de zakdoekjes maar, in 2020 sneuvelden veel relaties vanwege de coronacrisis.



Kraftwerk – Autobahn (1145)

"Wir fahren, fahren, fahren auf der Autobahn". In het Engels werd het vaak verkeerd verstaan: ‘fun’ in plaats van ‘fahren’. Al is fahren natuurlijk ook fun …



R.E.M. - Drive (1296)



Het rustige nummer krijgt halverwege een onverwachte wending: gitarist Peter Buck verruilt zijn akoestische gitaar voor een elektrische en brengt met meerdere overdubs een ode aan Queen-gitarist Brian May.

En Paradise by the Dashboard Light dan? Dat nummer nomineren we ook dit jaar weer voor een afspeelverbod (maar inderdaad, hij staat in de Top 2000, en hoog ook. Hij steeg in 2020 een plek naar plaats 34).



De hele lijst van de Top 2000 2020 vind je hier.