Zijn deze nieuwe Aston Martin DB5 Goldfinger-recreations nu al kapot?

Aston Martin leunt soms zó erg op James Bond, dat het een beetje gênant begint te worden, vinden wij. Maar goed, deze nieuwe DB5's zijn in ieder geval een heel stuk interessanter dan die toch wat suffe Aston Martin Vantage en DBS 007 Edition van een paar maanden geleden. De Goldfinger-continuation cars, zoals Aston Martin ze noemt, zijn vrijwel perfecte kopieën van de legendarische Aston Martin DB5 uit de derde James Bond-film ooit: Goldfinger.

Aston Martin DB5 Goldfinger kost 3 miljoen euro

Ze kosten zo'n 3 miljoen euro per stuk en worden in een oplage van vijfentwintig exemplaren gebouwd. Dit zijn de eerste vijf. Ze zijn allemaal in de kleur Silver Birch uitgevoerd en voorzien van een hele reeks aan James Bond-gadgets: verborgen 'machinegeweren' achter de richtingaanwijzers, roterende kentekenplaten, een kogelwerend scherm achter de achterruit, een heuse rookgenerator, en nog veel meer. De schietstoel werkt natuurlijk niet echt, maar toch zit er een luik in het dak.

Helaas, de auto mag niet de openbare weg op

Verder is het interieur aangekleed met een nep-radarscherm vóór de versnellingspook, een heel arsenaal aan tuimelschakelaars, en een lekker ouderwetse bakelieten telefoon in het bestuurdersportier. Misschien kun je die gebruiken om een autoambulance te bellen, want met de Aston Martin DB5 Goldfinger mag je niet de openbare weg op. Dus moet je de 4,0-liter zescilinder lijnmotor met drie carburateurs op een afgesloten circuit uitlaten.

Nieuwe James Bond-film - No Time to Die - in april

De nieuwste James Bond-film - No Time to Die - zou eigenlijk in april 2020 uitkomen, maar werd door de uitbraak van het coronavirus al twee keer uitgesteld. Nu staat de vijfentwintigste Bond-film voor april 2021 op de agenda. Aston Martin heeft bekendgemaakt dat er meerdere modellen van de fabrikant in te zien zullen zijn: de klassieke DB5, de V8 Vantage uit de jaren tachtig, de huidige DBS Superleggera, en de aankomende Valhalla. Daniel Craig speelt James Bond, Rami Malek - bekend van Bohemian Rhapsody - de slechterik.