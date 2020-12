Bentley Flying Spur van de Kerstman heeft gouden rendier op de neus

De slee van de Kerstman - de echte slee, niet deze Bentley - wordt voortgetrokken door acht rendieren, plus de kleine, jonge Rudolph als negende. Bentley noemt deze speciale Flying Spur dan ook 'Reindeer Eight', naar de acht cilinders van het 4,0-liter turboblok onder de motorkap, die 550 pk voortbrengen en de meer dan 2 ton wegende limo in 4,1 seconden naar 100 km/h sleuren.

Bentley Flying Spur V8 loopt 1 op 7,8

Volgens Bentley is de bebaarde koper van de Reindeer Eight nog dit jaar van plan om 66 miljoen kilometers op de teller te zetten. Daar moet hij dan wel diepe, gevulde zakken voor hebben, want de Bentley Flying Spur V8 loopt alleen op papier al gemiddeld 1 op 7,8. En dat is als je het rustig aan doet …

Volgehangen met gouden details

De Reindeer Eight is uitgevoerd in Cricket Bauble-rood; een kleur die speciaal voor deze auto is ontwikkeld. Nogal over de top zijn de goudkleurige details op en aan de carrosserie, zoals de frontsplitter, de B-vormige roosters achter de voorwielen en de krullende penstreep over de flanken. Om over het opvallende ruitjespatroon nog maar te zwijgen.

Rendiersculptuur uit een 3D-printer

Zoals gezegd: op de neus heeft de traditionele Flying B plaatsgemaakt voor een ander beeldje. Het driedimensionale rendiersculptuur is van goud gemaakt en met een 3D-printer gefabriceerd. Net achter de voorwielen prijkt niet langer een Flying Spur V8-logo, maar een speciale Reindeer Eight-badge.

Infotainmentscherm met kerstbellen

De beroemde klant van Bentley heeft zijn Flying Spur Reindeer Eight laten uitrusten met een paar specifieke opties: all-seasonbanden (voor de nodige grip op de besneeuwde noordpool), een dashboard met daarop een winters tafereel, en een infotainmentscherm dat opstart met het geluid van kerstbellen.