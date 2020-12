Prijzen Volkswagen ID.4: Dit kosten de reguliere versies

Om nog van de gunstigere bijtellingsregels in 2020 te profiteren, heeft Volkswagen de eerste ID.4 1st-edities nog dit jaar aan Nederlandse klanten geleverd. De speciale introductieversie is er in twee varianten: de 1st (47.340 euro) en de 1st Max (56.940 euro). Volgens de importeur is de vraag naar beide zo groot, dat de gewone uitvoeringen van de ID.4 per direct bestelbaar zijn gemaakt.

Volkswagen ID.4 in vijf uitrustingsniveaus

Er mist er echter nog één: de Volkswagen ID.4 met 52-kWh batterij en een actieradius van maximaal 320 km. Die gaat in maart 2021 in de verkoop. Voorlopig kunnen ID.4-kopers of -leaserijders alleen kiezen uit de varianten met 77-kWh batterij en een actieradius van maximaal 521 km. Er zijn vijf uitrustingsniveaus: Life, Business, Family, Tech en Max.

Led-koplampen en infotainment standaard

De Volkswagen ID.4 Life begint bij 47.290 euro. Hij heeft onder meer led-koplampen, 19-inch lichtmetalen wielen, een infotainmentsysteem met 10-inch scherm, automatische airco met twee zones, verwarmbare voorstoelen en een verwarmbaar stuur. Standaar zijn ook Lane Assist, Park Distance Control en Adaptive Cruise Control.

Volkswagen ID.4 Business met led matrix

De Volkswagen ID.4 Business (vanaf 51.240 euro) voegt daar onder andere een achteruitrijcamera, keyless access, led matrix-verlichting, het Pre-Crash-veiligheidssysteem en een interieur met velours- en kunstleerafwerking aan toe. Een stapje hoger staat de Volkswagen ID.4 Family (vanaf 52.440 euro) met een panoramisch glazen dak, een airco met drie zones en een variabel in te delen bagageruimte.

ID.4 Max heeft waterpomp voor meer range

Aan de top van het leveringsprogramma staan de Volkswagen ID.4 Tech (55.640 euro) en ID.4 Max (60.420 euro). Vanaf het Tech-niveau heeft de ID.4 het Travel Assist-systeem (dat deels autonoom rijden mogelijk maakt), een 360-graden camera, een elektrisch bedienbare achterklep en een 12-inch infotainmentscherm. De ID.4 Max heeft onder meer een adaptief onderstel en een warmtepomp om de actieradius te vergroten.

Vierwielaangedreven ID.4 in april 2021

Los van de vijf uitrustingsniveaus zijn er natuurlijk nog meer opties beschikbaar. Zo is de Volkswagen ID.4 te bestellen met 20-inch of 21-inch lichtmetalen wielen, een inklapbare trekhaak (de ID.4 mag 1000 kilo trekken) en diverse exterieurpakketten. Zoals gezegd: in maart brengt Volkswagen een goedkopere City-versie op de markt. Een maand later volgt een vierwielaangedreven topvariant van de ID.4.