Top en flop: het goede en slechte nieuws van week 51

+ Top - Volkswagen ID.4 is de beste elektrische gezinsauto van dit moment

Dit is onze eerste review van de Volkswagen ID.4 op eigen bodem. Tot onze verbazing ontdekken we meer verschillen met de Volkswagen ID.3 dan vooraf gedacht …

+ Top - Bij de Lamborghini SC20 hoef je nooit meer ruiten te krabben

Maar helaas kan slechts één persoon daarvan profiteren. Er wordt namelijk niet meer dan één exemplaar van deze Lamborghini SC20 gebouwd. Hij is voor een steenrijke Lamborghini-koper die ongetwijfeld een fortuin heeft neergeteld voor deze unieke supersportwagen.

+ Top - Win een exclusieve proefrit met de Polestar 2

Bij Autowereld.com hebben we onze Auto van het jaar 2020 gekozen. Dat deden we met hulp van jullie, onze volgers. De winnaar is de Polestar 2 – lees hier hoe jij een exclusieve proefrit kunt winnen en alles live over het merk kunt ervaren!

- Flop - ANWB: 'Winterjas in de auto is levensgevaarlijk bij een ongeluk'

Het is koud en kil buiten. 's Ochtends zit je zelfs met je winterjas aan te bibberen in de auto. Maar toch is het verstandig om dat dikke, donzige jack uit te doen. Bij een ongeluk kan een winterjas namelijk zorgen voor levensbedreigende verwondingen, aldus de ANWB.

- Flop - Productie stilgelegd - Niemand wil meer een Tesla Model S of Model X

Tesla kan de hoge vraag naar auto's nauwelijks aan, zo schrijft Tesla-topman Elon Musk in een e-mail aan zijn personeel. Hij doelt daarmee niet op de Tesla Model S en Model X waarschijnlijk, want die raakt het bedrijf aan de straatstenen niet kwijt. De vraag naar de twee oudere Tesla's is zo laag, dat de productie ervan tweeëneenhalve week wordt stilgelegd.

- Flop - Led-koplampen kapot? Dat gaat je dan 3000 euro kosten!

Veel moderne auto's zijn uitgerust met led-verlichting. Die zou in principe vijftien jaar moeten meegaan, maar als de koplampen of achterlichten wél eerder kapotgaan, ben je behoorlijk in de aap gelogeerd. Repareren kan namelijk niet en vervangen kost meer dan 3000 euro.