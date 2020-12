Elektro-offensief: Mercedes lanceert zes elektrische modellen in twee jaar

De productie van de Mercedes EQC begon in mei 2019. De elektrische premium-suv neemt het op tegen de Audi e-Tron, Jaguar I-Pace en vanaf nu ook de BMW iX3. Dit jaar introduceerde Mercedes de EQV. Het merk noemt het model een "premium electric mpv", ook al is de auto gewoon een personenversie van de bestelbus Mercedes e-Vito.

Mercedes EQA en EQB worden begin 2021 onthuld

Volgende maand onthult Mercedes de eerste elektrische auto van de zes die in 2021 en 2022 op de markt verschijnen: de EQA. De compacte suv is gebaseerd op de nieuwe Mercedes GLA en krijgt al snel gezelschap van de EQB, die - je raadt het - een elektrische versie van de GLB is.

Mercedes EQS opzichzelfstaand model binnen S-klasse

In de lente van 2021 krijgen we bovendien de EQS te zien. Dat is niet zomaar een elektrische S-klasse, maar een compleet eigen model, dat qua design erg op de Mercedes Vision EQS Concept uit 2019 gaat lijken. In de tweede helft van volgend jaar introduceert Mercedes de kleinere EQE.

Mercedes EQE SUV en EQS SUV komen uit de VS

Dan over naar 2022, waarin de EQE SUV en EQS SUV op het toneel zullen verschijnen. Beide worden in de Verenigde Staten gebouwd en laten zien dat Mercedes een beetje de mist in is gegaan met hun EQ-namenschema. Want nu moet er opeens SUV achter de aanduidingen EQE en EQS.