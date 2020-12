ANWB: 'Winterjas in de auto is levensgevaarlijk bij een ongeluk'

De ADAC - de Duitse zusterclub van de ANWB - heeft recent een crashtest uitgevoerd, met in de auto een volwassen pop en twee kinderpoppen, waarvan één in een kinderzitje. Allemaal hadden ze dikke winterkleding aan. De proef werd uitgevoerd met een lage snelheid van 16 km/h, met de bedoeling om een kop-staartbotsing in het stadsverkeer te simuleren.

Ernstige verwondingen aan de buik

Bij alle drie poppen sneed het dwarse deel van de veiligheidsgordel diep in de buik. En dat kan bij menselijke inzittenden tot ernstige verwondingen leiden, zoals inwendige bloedingen en zware schade aan de darmen, lever of milt. De ANWB raadt automobilisten aan om de winterjas in de auto uit te laten óf de jas over de veiligheidsgordel te trekken.

Positie van de autogordel is niet goed

Het probleem zit hem in de positie van de autogordel. Normaal gesproken zit het horizontale deel bij volwassenen rond de heupbeenderen. Als de riem bij een ongeluk dan hard wordt aangetrokken, is er weinig aan de hand. Over een dikke winterjas heeft de riem echter de ruimte om naar het lichaam toe te bewegen, waardoor hij op het zachte weefsel van de buik terechtkomt.

Zware kleding beperkt je bewegingsvrijheid

Sowieso vinden de ADAC en de ANWB het geen goed idee om met zware kleding aan achter het stuur te zitten. Een grote, dikke jas beperkt de bewegingsvrijheid van een bestuurder. Met andere woorden: je kunt in een noodsituatie minder snel en minder adequaat reageren, bijvoorbeeld als je moet uitwijken.