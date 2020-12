Productie stilgelegd - Niemand wil meer een Tesla Model S of Model X

In een e-mail aan zijn personeel - die in handen is van de Amerikaanse nieuwszender CNBC - schrijft Elon Musk dat de productielijnen van de Tesla Model S en Model X van 24 december tot en met 11 januari dichtgaan. Werknemers op die productielijnen krijgen een week betaald verlof, maar is ook gevraagd om daarbovenop nog vijf dagen onbetaald verlof te nemen. Willen ze dat niet, dan mogen ze ander werk in de fabriek proberen te vinden.

Verkopen Tesla Model S en Model X

In het derde kwartaal van dit jaar leverde Tesla in totaal 139.300 auto's af. Slechts 15.200 daarvan waren van het type Model S en Model X. Bij ons is de vraag naar de twee ook behoorlijk opgedroogd. In 2018 gingen er nog meer dan 5600 Model S'en 'over de toonbank'. Dit jaar zijn dat er tot nu toe niet meer dan 186. Daarmee doet de Tesla Model S het nog slechter dan de Model X, die dit jaar 194 keer werd verkocht, tegenover 2963 keer in 2018.