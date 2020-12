90-jarige Bentley Blower tot leven gewekt

Onlangs lieten we je de Bugatti Type 35 D zien, een moderne interpretatie van de klassieke Bugatti Type 35 uit 1924. De Bentley Blower is een tijdgenoot van die auto, maar de Blower die Bentley Mulliner onlangs voltooide, is geen 21ste-eeuwse variant op het origineel, maar een exacte kopie.



40.000 manuren



Ruim een jaar geleden maakte Bentley zijn plannen om de Blower te herbouwen al bekend. Inmiddels is Bentley Mulliner 40.000 manuren verder en is de eerste nieuwe Blower sinds 1930 af. Deze Car Zero kwam tot stand door oude tekeningen en gereedschappen te combineren met hypermoderne laser-scantechniek. Uiteindelijk werden maar liefst 1846 componenten geheel opnieuw vervaardigd. Daarvan bestaan 230 stuks weer uit talloze losse onderdelen.



Zilver, nikkel en koper



Bij het bouwen van de onderdelen zijn klassiek opgeleide ambachtslieden ingeschakeld, die uitsluitend traditionele werkmethodes en materialen hebben toegepast. Zo is het radiateurframe gemaakt van zilver en nikkel en voor de met de hand in vorm geklopte benzinetank is staal en koper gebruikt.

Bejaarde multiklepper



De 4,5-liter motor - nog ontworpen door W.O. Bentley himself - en 90 jaar geleden al voorzien van aluminium zuigers, een bovenliggende nokkenas en vier kleppen per cilinder, is eveneens volledig opnieuw gebouwd. Uiteraard ontbreekt ook de 'blower' niet, een gloednieuwe supercharger, maar wel volgens de originele specificaties.

Topsnelheid Bentley Blower



Nu Car Zero af is, kan het testwerk beginnen. Het programma omvat het equivalent van 35.000 wegkilometers. Het is onder meer de bedoeling dat de auto 8000 échte kilometers over het circuit gaat afleggen. Daarbij worden ook de omstandigheden van beroemde rally's als Peking to Paris en de oorspronkelijke Mille Miglia gesimuleerd. Er worden nog lootjes getrokken wie de dappere testcoureur wordt die gaat proberen of de originele topsnelheid van 208 km/h haalbaar is. De enige bescherming die hij daarbij geniet, bestaat uit een racebril en en minuscuul voorruitje ...

Na voltooiing van het testprogramma en eventuele aanpassingen start Bentley met de productie van de overige 11 gloednieuwe Blowers. Overigens zijn alle auto's nu al uitverkocht ...