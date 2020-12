Bugatti Type 35: Honderdjarige racer in een modern jasje

Uedelhoven Studios ... Wij hadden er nog nooit van gehoord, maar kennelijk is het ontwerpbureau in de automotive designwereld een grote speler met een indrukwekkend cv. Uedelhoven Studios heeft meegewerkt aan de Koenigsegg Gemera, Hyundai Prophecy Concept, Hyundai 45 Concept, Audi AI:Trail Quattro Concept, Cupra Tavascan Concept, Skoda Vision iV Concept en zelfs aan roemruchte, klassieke studiemodellen als de Bugatti Galibier Concept uit 2009, Lamborghini Miura Concept uit 2006, Audi Le Mans Quattro Concept uit 2003 en Audi TT Coupé Concept uit 1999.

Bugatti Type 35 D is uit duizenden herkenbaar

Deze Bugatti Type 35 D is een fantastische, moderne interpretatie van de Bugatti Type 35. Uit duizenden herkenbaar zijn natuurlijk de immense hoefijzergrille, de aan de achterkant taps toelopende carrosserie en de kenmerkende blauwe lak. Mooie designdetails zijn de lichtmetalen wielen - die qua ontwerp doen denken aan de wielen van de originele Type 35 - en het derde remlicht, dat is ingebouwd in de verchroomde strip die van voor naar achteren over de body loopt.

Designelementen van de Bugatti Chiron

Het is niet bekend of Uedelhoven Studios de Bugatti Type 35 D in samenwerking met Bugatti heeft gemaakt. Al draagt het studiemodel wel het officiële Bugatti-logo. Ook hebben de ontwikkelaars niets gezegd over de aandrijflijn van de Type 35 D. De open sportwagen lijkt echter te compact te zijn voor de 8,0-liter W16 met vier turbo's uit de Bugatti Chiron. Wel kun je aan het interieur zien dat de ontwerpers duidelijk naar de cabine van de Chiron hebben gekeken. De ronde, verticaal geplaatste meters op de middenconsole komen bijvoorbeeld in beide auto's terug.

Bugatti Type 35 met achtcilinder lijnmotor

De oorspronkelijke Bugatti Type 35 maakte gebruik van een 2,0-liter achtcilinder lijnmotor met drie kleppen per cilinder en een bovenliggende nokkenas. De motor draaide maximaal 6000 toeren per minuut en produceerde een vermogen van 90 pk. Bugatti had de Type 35 zo licht mogelijk gemaakt, onder meer met (toen enorm geavanceerde) lichtmetalen wielen en een holle vooras. De Bugatti Type 35 legde niet meer dan 750 kilo in de schaal.