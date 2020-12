Is de nieuwe Dacia Sandero dúúrder dan de Renault Clio?

Wij houden van goedkoop, maar we zijn ook luxepaardjes. Aangezien je bij de nieuwe Dacia Sandero voor veel luxezaken moet bijbetalen, loopt de totaalprijs snel op. Zijn technische neefje de Renault Clio heeft een luxere basisuitrusting en een hogere basisprijs, maar hij is nu al een tijdje op de markt en wordt vaak met korting aangeboden.



Dacia Sandero (2021) vanaf 13.490 euro

De basisprijs van de nieuwe Dacia Sandero bedraagt 13.490 euro. Dan krijg je een 100 pk sterke Bi-Fuel-motor die op benzine en LPG loopt en vanzelfsprekende opties zoals cruise control, elektrische bedienbare ramen vóór en een sleutel met afstandsbediening. De wielen zijn gewoon van staal en de buitenspiegelkappen zijn zwart van kleur.

De 15.090 euro kostende Dacia Sandero Comfort doet zijn naam eer aan met airco, een centraal touchscreen, elektrische ramen achter en elektrische verstelbare buitenspiegels. Het stuur is met leer bekleed, maar je kijkt nog altijd tegen wieldoppen aan.

Wij configureren een Dacia Sandero Comfort (15.090 euro) met 16-inch lichtmetalen wielen (495 euro), een achteruitrijcamera (295 euro) en Pack Easy (395 euro) met een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel, een benzinedop zonder sleutel en andere dingen die het leven aan boord prettiger maken. Totaalprijs: 16.275 euro.

Hoge korting op Renault Clio

Een Renault Clio in vergelijkbare Zen-uitvoering heeft een consumentenadvies van 18.590 euro. Maar bijna elke Renault-dealer geeft korting in de laatste verkoopmaand van het jaar. Zo vinden we een Clio TCe 100 Bi-Fuel met mooie rode lak voor 16.080 euro. Dat is een korting van 3600 euro. Ook dealers die minder gul zijn, doen de witte Zen met Bi-Fuel-motor van de hand voor 16.190 euro.

Het is dus heel goed mogelijk een Renault Clio met vergelijkbare of meer luxe te kopen dan een Dacia Sandero, voor minder geld. Al zijn er natuurlijk 2 tegenargumenten: de goedkoopste Sandero is altijd voordeliger dan de simpelste Clio én misschien kun jij wel korting bedingen bij de Dacia-dealer. Al schijnt die niet zo vrijgevig te zijn als zijn collega van Renault.

De nieuwe Dacia Sandero is vanaf half januari bij de Nederlandse dealers te bezichtigen. Je kunt hem nu al bestellen.