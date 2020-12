Nieuwe Citroën C4 pleegt broedermoord

Zo'n zes jaar geleden was de Citroën C4 Cactus de eerste echt eigenwijze Citroën sinds tijden. Anders dan de DS4, de eerste crossover van Citroën, had de C4 Cactus een wat utilitaire uitstraling. Dat zat hem vooral in de enorme, niet meegespoten stootkussens op de flanken. Maar ook de kunststof spatbordranden en bumperdelen wekten de indruk dat de Citroën C4 Cactus wel hield van een klusje in de natuur. De 'gescheiden' koplampunits kenden we al van auto's als de Nissan Juke, maar binnen Citroën was de C4 Cactus de eerste. Hij zette daarmee een trend, want inmiddels zijn ze gemeengoed: van C1 tot C5 Aircross, ze hebben ze allemaal. Vanbinnen viel het minimalistische dashboard op, evenals de brede, vlakke stoelen.

Lovers en haters



Bij de introductie van de Citroën C4 Cactus ontstonden twee kampen. Je had enthousiaste fans, maar er was ook een groep regelrechte haters. De lovers liepen weg met de eigenwijze uitstraling van de auto. Daarnaast had de C4 Cactus voor zijn afmetingen en royale binnenruimte een gunstige prijs - hij stond dan ook op de bodemplaat van de compacte Citroën C3.

Succesvol begin Citroën C4 Cactus



In 2015 viel de C4 Cactus 100 BlueHDi in het lage-bijtellingstarief van 14 procent. Zo werd hij ook voor de leaserijder een aantrekkelijk alternatief. Dat zag je terug in de verkoopcijfers. Bij de kerstborrel van dat jaar sloegen de Citroën-verkopers elkaar keihard op de schouders: ze hadden meer dan 7000 Cactussen gedaan! Helaas ging het succes weer net zo snel als het was gekomen. In 2016 bedroegen de verkopen nauwelijks de helft en dat kwam niet meer goed. Toch gingen er in zes jaar tijd nog een dikke 18.000 Cactussen over de Nederlandse dealerdrempels.



Ook de facelift van 2018 - waarbij de airbumps een stuk minder opzichtig waren - mocht niet baten. En dat terwijl de vernieuwde Citroën C4 Cactus de eerste Citroën was waarbij de comfortverhogende progressive hydraulic cushions hun intrede deden.

Met de nieuwe C4 doet Citroën een nieuwe poging in het C-segment - we zijn benieuwd of hij zijn voorganger weet te overtreffen. De ingrediënten voor een succesvolle carrière zijn zeker aanwezig.