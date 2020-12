Deze zes gadgets maken de Polestar 2 uniek

1. Je kont is de startknop

Heel simpel en wel zo handig: de Polestar 2 heeft geen startknop. Hij gaat aan zodra je instapt. De sensor zit in de bestuurdersstoel, dus je kont is de startknop. Een staand touchscreen in het midden van het dashboard en een digitaal instrumentarium achter het stuur komen tot leven. Om weg te rijden, hoef je alleen maar het rempedaal in te trappen en de keuzehendel in Drive te zetten, en weg ben je.



2. Hey Google!

De Polestar 2 is de eerste auto ter wereld die draait op het Google-besturingssysteem. Wat je daarvan merkt, is dat de spraakbesturing antwoord geeft op een heleboel vragen. Roep: "Hé Google!", en je zult wensen dat je kinderen net zo goed naar je luisterden als de Polestar 2. Je kunt ook vragen of de airco een graadje warmer kan of je favoriete nummer opvragen via het geïntegreerde Spotify.

Je kunt gemakkelijk navigeren met Google Maps: je bestemming is snel gevonden en de voorspelde filevertraging klopt tot op de minuut nauwkeurig. Al is de informatie over laadstations op je route nog voor verbetering vatbaar. Toekomstige updates gaan dit verhelpen, belooft de CEO van Polestar.

3. Niet alle functies zijn digitaal

Camera’s, sensoren en touchscreens worden steeds belangrijker in moderne auto’s. De Polestar 2 heeft adaptieve cruise control, die automatisch afstand houdt tot de voorganger en werkt bij snelheden van 0 tot 180 km/h. Dankzij een actieve spoorassistent en dodehoekwaarschuwing hoef je als bestuurder eigenlijk niet veel meer te doen. In het grote 11,25 inch touchscreen in het midden zijn vrijwel alle functies geclusterd, zoals navigatie, airco en infotainment.

Maar niet alles is digitaal. Polestar kiest ervoor, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Tesla, om sommige functies nog precies te laten werken zoals je gewend bent. Het multimediasysteem heeft een ouderwetse draaiknop, om het volume harder of zachter te zetten. Rechts van de stuurkolom vind je nog gewoon een stengel voor de ruitenwisser.



4. De Poolster is alomtegenwoordig

Polestar heeft een paar geinige designfoefjes uitgehaald met de ster waarnaar hij is vernoemd. De meest bijzondere zie je pas als het donker is. Dan wordt het Polestar-logo in het panoramadak geprojecteerd. Ook in de pookknop is het logo verwerkt, net als in de lichtmetalen wielen.



5. Polestar Performance Pack

Wie nooit in een elektrische auto heeft gereden, is misschien bang dat de rijbeleving minder spannend is. Natuurlijk moet je het in een elektrische auto doen zonder het verfijnde zescilindergeluid of het gebrul van een V8. Maar snel zijn ze wel, onder meer omdat de volledige trekkracht al vanaf stilstand beschikbaar is. De Polestar 2 is goed voor 408 pk en 660 Nm koppel. De sprint van 0 naar 100 km/h is in 4,7 seconden volbracht.

Meer sensatie hoeft niet, maar kan wel. Dan moet je het optionele Performance Pack (6000 euro) bestellen, met Brembo-remmen, adaptieve Öhlins-dempers en gesmede 20-inch lichtmetalen wielen. De remklauwen, ventieldoppen en veiligheidsgordels zijn uitgevoerd in ‘Swedish gold’. De demping van de Polestar 2 met Performance Pack is in 22 verschillende standen instelbaar. Nu moeten we zeggen: ook zonder dit pakket is de Polestar sportief genoeg, en de stevige dempers moeten maar net je smaak zijn.

6. De Polestar 2 kan 1500 kilo trekken

Niet alle elektrische auto’s kunnen of mogen een aanhanger trekken. Maar de Polestar 2 is te bestellen met een inklapbare trekhaak, waaraan je zelfs een aanhanger kunt hangen die maximaal 1500 kilo weegt. Zo kun je gerust een boedelbak vervoeren en is zelfs een niet al te zware caravan geen probleem voor de Polestar 2. De semi-elektrische, inklapbare trekhaak kost 1100 euro.