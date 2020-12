Win een proefrit met de Polestar 2 - jullie én onze Auto van het jaar 2020

In de maand december maken mensen traditioneel de balans op. Wat was het voor een jaar? Wat zou er in 2021 beter kunnen en wat ging er juist heel goed? Bij Autowereld.com kozen we onze Auto van het jaar. Dat deden we met hulp van jullie, onze volgers. We analyseerden alle verhalen die we in 2020 schreven en keken welke jullie het meest gelezen hebben.

De Polestar 2 is een rijdende clickbait

De Polestar 2 bleek met afstand de populairste auto te zijn. Elk nieuws over deze elektrische gezinsauto kon rekenen op aandacht van vele duizenden paar ogen. Ook in ons eigen top 10 (die al eerder te lezen was in Auto Review en op autowereld.com) kwam de Polestar 2 op 1 uit. Het is niet zomaar een nieuwe auto, eigenlijk ontstond met de Polestar 2 een heel nieuw merk, dat zich binnen afzienbare tijd een plek verworven lijkt te hebben tussen de gevestigde autonamen.

Elke dag een verhaal over de Polestar 2

De komende week staat de Auto van het jaar centraal bij Autowereld.com. Elke dag belichten we een bijzonder aspect van de Polestar 2. En daar heb jij ook iets aan! Jij kunt nader kennis maken met de auto waarop je zo vaak geklikt hebt, want elke dag selecteren we één persoon die begin 2021 zelf de Polestar 2 gaat ervaren. Je krijgt alle ins en outs over Polestar te horen en we stellen je in de gelegenheid om een uitgebreide proefrit te maken in de Polestar 2.

Hoe win je een speciale proefrit met de Polestar 2?

Wat moet je doen om een proefrit met de Polestar 2 te winnen en om alle ins en out over het merk te horen? Simpel. Vul hieronder het formulier in. Nog voor kerst krijgen de winnaars bericht (op deze actie zijn voorwaarden van toepassing). Doe snel mee! Wie weet zit je binnenkort achter het stuur van de Polestar 2.