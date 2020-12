Hè hè, Toyota komt eindelijk met eerste elektrische auto

Toyota is er rijkelijk laat mee, overigens. Want het duurt waarschijnlijk nog anderhalf tot twee jaar voordat we een Toyota met een stekker gaan zien. Het eerste elektrische model zal een midsize-suv zijn. Eentje in de maat Toyota RAV4 dus. De auto staat op het modulaire e-TNGA-platform, dat de komende jaren voor een heel assortiment aan elektrische Toyota's gaat zorgen.

Eerste generatie Toyota Prius

Toyota introduceerde in 1997 de eerste generatie Prius en stond daarmee aan de wieg van de geëlektrificeerde aandrijflijn. Inmiddels zijn zo goed als alle modellen van Toyota en Lexus uitgevoerd met een hybridesysteem, wat ervoor heeft gezorgd dat Toyota een relatief lage gemiddelde CO2-uitstoot heeft en dus geen Europese boete boven het hoofd hangt.

Brandstofcel in Toyota Mirai

Tot nu toe heeft de fabrikant altijd vastgehouden aan het hybrideprincipe. Een elektrische auto met een batterij en een stekker zou het niet worden, aldus het concern. In de laatste jaren heeft Toyota vastgehouden aan de brandstofcel. De tweede generatie van de Toyota Mirai is net gelanceerd. In de grote sedan ligt een brandstofcel die waterstof en zuurstof omzet in elektriciteit en waterdamp.