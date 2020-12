Deze mintgroene BMW M3 E36 vleurt je regenachtige morgen op

Nou ja, fantastisch … De kleur is op z'n zachtst gezegd nogal schreeuwerig en boort zich werkelijk in je netvlies. Past mintgroen op een BMW M3? Wij zijn er nog niet helemaal uit. Maar wat je niet kunt ontkennen, is dat je er vrolijk van wordt. Het is maandagmorgen, de zon draait zich nog een keer om en het is nat buiten. Drie bakken sterke koffie zijn niet genoeg om de slaap uit je ogen te blazen, maar deze mintgroene BMW M3 misschien wel.

Atmosferische zes-in-lijn met 316 pk

Het is een BMW M3 van de E36-generatie, die werd gebouwd van 1992 tot 1999. Tot en met 1995 leverde BMW de M3 met een 3,0-liter zes-in-lijn met 286 pk. Daarna kwam er een 3,2-liter blok met 316 beschikbaar. De M3 E36 was leverbaar met een handbak (eerst vijf verzetten, daarna zes) en een SMG-transmissie. Die gerobotiseerde handbak was toen heel geavanceerd, maar behoort tegenwoordig tot de minst gewilde modellen. In het dagelijks gebruik is de transmissie traag en schokkerig.

Bij BMW Individual onder handen genomen

Bijna alle Duitse autofabrikanten bieden tegenwoordig een personalisatieprogramma aan. Porsche heeft Exclusive Manufaktur, Audi heeft Exclusive en BMW heeft Individual. Bij Individual kun je kiezen uit een uitgebreider kleurenpallet, of je kunt - uiteraard tegen een flinke betaling - een 'eigen' kleur op je auto laten spuiten. Deze mintgroene BMW M3 E36 is naar verluidt één van drie exemplaren die ooit in deze tint zijn uitgevoerd. Let je op het interieur, dan valt op dat ook het sierstiksel op de stoelen in mintgroen is uitgevoerd.

Deze BMW M3 E36 is nog geen vijfentwintig jaar oud

De bijzondere M3 staat te koop in de Verenigde Staten, al is hij opgeslagen in een garage in Oostenrijk. Hij staat daar te wachten op zijn vijfentwintigste verjaardag (hij is nu vierentwintig). Want dan mag hij legaal naar de Verenigde Staten worden verscheept. Het land heeft een vreemde regeling dat auto's die er nooit zijn verkocht pas na vijfentwintig jaar mogen worden geïmporteerd. Een Amerikaan die dat met deze BMW M3 wil doen, moet 96.000 dollar neertellen voor de auto. En dat is omgerekend zo'n 80.000 euro.