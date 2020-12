Audi Q3 en Q3 Sportback nu ook met een stekker

De Audi Q3 45 TFSI e en Audi Q3 Sportback 45 TFSI e hebben een 13 kWh-batterij, die vóór de achteras in de wagenbodem is geïntegreerd. Met een gecombineerd vermogen van 245 pk en 400 Nm koppel gaat de suv's in 7,3 seconden naar 100 km/h. De topsnelheid ligt op 210 km/h. Op de WLTP-cyclus scoren de Audi's een theoretisch verbruik van rond de 1 op 70. Om dat enigszins te benaderen moet je iedere keer maximaal gebruikmaken van de elektrische actieradius.

Battery Hold of Battery Charge

De aandrijflijn van de Audi Q3 45 TFSI e-modellen past zelf het samenspel tussen de verbrandingsmotor, elektromotor en batterij aan. Als bestuurder kun je echter ook zelf ingrijpen. Door te kiezen voor Battery Hold of Battery Charge kun je ervoor kiezen om het laadniveau van de batterij hetzelfde te houden of juist te vergroten. In het dagelijks verkeer gebruiken de Audi's voor bijna alle remacties de elektromotor, waarmee energie wordt teruggewonnen.

Audi Q3 en Q3 Sportback met minder bagageruimte

Met een wallbox is de batterij van de Audi Q3 45 TFSI e-modellen 3 uur en 45 minuten volledig op te laden. De batterij neemt een flinke hap uit de bagageruimte van de Audi Q3 en Audi Q3 Sportback. Normaal gesproken is er in beide 530 liter beschikbaar, maar dat is nu nog maar 380 liter. In de Q3 kan dat worden vergroot naar 1375 liter (is 1525 in de gewone Q3) en in de Q3 Sportback naar 1250 liter (is 1400 in de gewone Q3 Sportback). De prijs van de Audi Q3 45 TFSI e en Audi Q3 Sportback 45 TFSI e is nog niet bekend.