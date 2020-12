Mazda MX-30: actieradius gemeten bij 130 en 100 km/h

Eerst het goede nieuws: de Mazda MX-30 rijdt geweldig op de Nederlandse snelwegen. Hij ligt stevig op de weg, de voorstoelen zitten comfortabel en de cabine is fluisterstil. Je hoort alleen het rustgevende gezoem van de elektromotor. Wind- en afrolgeluiden bestaan niet.

De accucapaciteit van de MX-30 bedraagt 35,5 kWh volgens Mazda, maar wij hebben drie metingen gedaan en wisten nooit meer dan 30 kWh uit de batterij te wringen. Dat is dan ook de accucapaciteit waarmee we rekenen.

Tijdens de testritten is het droog en praktisch windstil, maar wel fris: 11 graden tijdens de 100 km/h-test overdag en -2 graden tijdens de 130 km/h-test ’s avonds na 19.00 uur. De route begint en eindigt op het zelfde punt, om de invloed van wind en hoogteverschillen te elimineren.

Gemiddeld stroomverbruik bij 100 km/h (links) en 130 km/h (rechts).

Mazda MX-30: actieradius bij 100 km/h

Bij 100 km/h heeft de Mazda MX-30 een gemiddeld stroomverbruik van 17,5 kWh/100 km. Dat is niet bijzonder zuinig. Met een volle accu van 30 kWh kom je 171 kilometer ver.

Een actieradius van 171 kilometer bij 100 km/h valt ons nog mee, want het WLTP-bereik van de MX-30 is 200 kilometer. Daar komt-ie aardig bij in de buurt. Desondanks is een actieradius van 171 kilometer niet meer van deze tijd. We denken terug aan 2016, toen Nissan de Leaf 30 kWh (ca. 170 km) op de markt bracht.

Mazda MX-30: actieradius bij 130 km/h

Sinds begin 2020 testen we de actieradius van bijna elke nieuwe elektrische auto. De Mazda MX-30 pakt vandaag een primeur: het is de eerste EV die bij 130 km/h niet een afstand van 100 kilometer kan afleggen. Dat lees je goed: als je na 19.00 uur het stroompedaal intrapt maar keurig 130 km/h rijdt, moet je binnen 100 kilometer weer aan de (snel)lader.

De cijfers: de MX-30 heeft bij 130 km/h een gemiddeld stroomverbruik van 30,5 kWh. Dat komt neer op een actieradius van 98 kilometer. Je hebt tenslotte maar maximaal 30 kWh tot je beschikking.

We hebben goede hoop dat je in de warme zomermaanden verder komt op een acculading stroom, maar dit is de praktijk in de wintermaanden. En het kan waarschijnlijk nog slechter, want het was alleen koud (-2 graden Celsius). Het regende niet en het stormde niet.

Conclusie

Mazda vindt het accupakket van de MX-30 geweldig: de meeste mensen rijden toch maar enkele tientallen kilometers per dag en zo’n relatief kleine batterij houdt de auto licht en betaalbaar. Wij zien dat anders: de MX-30 rijdt zo lekker, dat we er graag grote afstanden mee afleggen. En daarvoor zijn de batterij en de actieradius te klein.



Als je keurig honderd rijdt, heeft de MX-30 een actieradius van 171 kilometer. Zodra je ’s avonds 130 mag, keldert het rijbereik naar een treurige 98 kilometer. Je bent gewaarschuwd.